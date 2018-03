Willem II bezorgt weerloos PSV grootste nederlaag sinds 1964

Willem II heeft zaterdag voor een sensationele stunt gezorgd tegen PSV. De nummer vijftien van de Eredivisie vernederde de koploper: 5-0. Willem II bezorgde PSV de grootste nederlaag sinds 1964 (5-0 tegen Ajax) en won voor het eerst sinds 2004 van de provinciegenoot. Het was voor Willem II de eerste wedstrijd na het vertrek van Erwin van de Looi als hoofdtrainer. Assistent Reinier Robbemond nam de honneurs waar en kende een droomdebuut.

Willem II startte fris voor eigen publiek. In de openingsfase golfde het spel op en neer; de beste kansen waren voor de thuisploeg. Ben Rienstra schoot bijvoorbeeld recht op Jeroen Zoet en even later schoot hij uit een moeilijke hoek naast. Aan de overzijde scoorde Luuk de Jong bijna opnieuw met een omhaal, maar zijn acrobatische hoogstandje leverde net niet het gewenste resultaat op. De bal zeilde over de kruising. Halverwege de eerste helft was het Willem II dat de score opende. Thom Haye stuurde Fernando Lewis weg, wiens lage voorzet terecht kwam bij Rienstra. Die dook op bij de eerste paal en schoof de bal langs Zoet.

In het restant van de eerste helft bleef Willem II overeind. Dat was te danken aan doelman Mattijs Branderhorst, die in de blessuretijd op de juiste plek stond na een volley van Gastón Pereiro. De Uruguayaan schoot vanaf zo'n elf meter snoeihard richting doel na een lage voorzet van Bart Ramselaar. Het was verreweg het gevaarlijkste moment van PSV in de eerste helft. Willem II moest na het openingsdoelpunt vooral verdedigen, hoewel Fran Sol nog wel een goede kans kreeg na een pass van Haye. De Spanjaard had echter te veel tijd nodig.

In de tweede helft ging het opnieuw mis voor PSV. Marco van Ginkel was nog wel dicht bij de gelijkmaker, toen hij rakelings over het doel kopte na een hoekschop, maar vervolgens zette Willem II aan. Het duurde niet lang voordat de thuisploeg zichzelf daarvoor beloonde. Een schot van Lewis spatte nog uiteen op de paal, maar even daarna sloeg Sol toe. De aanvaller werd bediend door Giliano Wijnaldum en haalde vanaf circa achttien meter uit. Zijn schot zeilde binnen in de uiterste hoek: 2-0.

Het werd twintig minuten voor tijd nog erger voor de bezoekers. Derrick Luckassen maakte zich volgens arbiter Björn Kuipers schuldig aan een handsbal in het strafschopgebied na een schot van Rienstra. Daarom mocht Sol aanleggen voor zijn tweede doelpunt van de wedstrijd en hij stuurde Zoet de verkeerde kant op. De wedstrijd was gelopen, maar de gifbeker van PSV was nog niet leeg. Rienstra maakte er een kwartier voor tijd 4-0 van, door de bal in de verre hoek te krullen. Het was de eerste keer sinds 7 december 2013 (2-6 tegen Vitesse) dat PSV minstens vier treffers incasseerde in een Eredivisie-duel. Het zouden er zelfs vijf worden, want vlak voor tijd benutte Sol opnieuw een penalty. Luckassen beging de overtreding en kreeg zijn tweede gele kaart, waardoor PSV ook nog met tien man eindigde.