Bayern München vreest voor zware blessure: ‘Coco heeft veel pijn’

Bayern München won zaterdag met 6-0 van Hamburger SV, maar toch was Jupp Heynckes na afloop niet geheel tevreden. De trainer zag Corentin Tolisso namelijk uitvallen; de middenvelder moest zich na 65 minuten laten vervangen door Sebastien Rudy.

De 23-jarige Fransman raakte in botsing met controleur Vasilije Janjicic en kampt met een scheenbeenblessure. “Coco heeft veel pijn en is op weg naar de praktijk dan dokter Müller-Wohlfahrt. Daar wordt hij onderzocht en daarna zullen we meer weten”, zo wordt Heynckes geciteerd door de Duitse media.

Franck Ribéry scoort voor het eerst sinds 7 december 2013 2? keer in een Bundesliga Official-wedstrijd! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 maart 2018

“Tolisso heeft een zware drukpijn op het scheenbeen. We kunnen een fractuur uitsluiten, maar Müller-Wohlfahrt gaat onderzoeken of er microscheurtjes zijn”, legt fitnesstrainer Holger Broich uit. Tolisso, vijfvoudig international, speelde tot dusverre 32 wedstrijden voor Bayern en daarin was hij goed voor zeven doelpunten en vijf assists.