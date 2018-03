‘Enkel medische keuring scheidt Nick Viergever nog van PSV’

Alleen een medische keuring scheidt Nick Viergever nog van PSV, aldus FOX Sports zaterdagavond. De linksback van Ajax wordt al maandenlang gevolgd door de huidige koploper van de Eredivisie en is komende zomer transfervrij. Zijn contract bij Ajax wordt niet verlengd en dus kan Viergever gratis opgepikt worden door PSV.

Voor PSV lijkt de zoektocht naar een linksback daarmee eindelijk afgerond. De Eindhovenaren zochten in januari tevergeefs naar een versterking op de linkerflank. Ook toen passeerde de naam van Viergever al de revue: PSV gaf aan hem als optie te zien voor de defensie van komend seizoen te zien. Werder Bremen toonde in januari eveneens interesse, maar Ajax verleende geen medewerking. Dat was vorig jaar zomer ook al het geval, toen Bayer Leverkusen in Amsterdam aanklopte.

Ronald de Boer twijfelt of PSV er slim aan doet om Viergever als linksback te halen. Op die positie past zijn spel niet goed bij dat van PSV, denkt hij. "Ik gun Nick alles, maar ik vind hem niet specifiek een linksback. Hij is verdedigend prima en heeft een geweldige mentaliteit, maar ik denk dat PSV meer behoefte heeft aan een voetballende linksback. Daar spelen ze meer naar, ondanks dat Joshua Brenet ook meer een verdedigend type is. Viergever kan prima centraal spelen en is een speler die altijd honderd procent geeft", zegt De Boer zaterdagavond.

Ajax nam de linksbenige verdediger in de zomer van 2014 over van AZ. Vorig seizoen veroverde Viergever een definitieve basisplaats onder trainer Peter Bosz en ook onder diens opvolger Marcel Keizer was hij een vaste waarde in de Amsterdamse defensie. Door blessureleed speelde hij sinds medio november geen enkele wedstrijd meer, totdat hij vrijdagavond zijn rentree maakte in dienst van Jong Ajax tegen Go Ahead Eagles. Viergever deed een uur mee tijdens de 0-2 nederlaag.