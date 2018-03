NAC boekt cruciale zege op ADO na rode kaart van Kanon

NAC Breda heeft zijn eerste uitzege in de Eredivisie sinds 23 september (Feyenoord, 0-2) geboekt. De Parel van het Zuiden rekende zaterdagavond met dezelfde cijfers af met ADO Den Haag en deed zo goede zaken in de strijd tegen degradatie. De Brabanders bezetten nu met 27 punten de dertiende plaats in de Eredivisie.

ADO bleef ongeslagen in de laatste zeven Eredivisie-ontmoetingen met NAC, maar dit keer bleef men dus puntloos achter in het eigen Kyocera Stadion. Toch was de eerste kans voor de gastheer van Alfons Groenendijk: Nasser El Khayati ontving de bal van Elson Hooi en schoot in de handen van Nigel Bertrams. Hierna kregen Umar Sadiq, Erik Falkenburg, Björn Johnsen en Karol Mets kansen, alvorens NAC na achttien minuten de score wist te openen.

Voor wie het gemist heeft: hier legt Danny Makkelie de wedstrijd tussen ADO Den Haag en NAC Breda stil vanwege spreekkoren... Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 maart 2018

Mounir El Allouchi schoot de bal na een hoekschop voorbij Robert Zwinkels en zette NAC op 0-1. ADO kreeg hierna meer grip op de wedstrijd, al moest Wilfried Kanon wel ingrijpen omdat Umar Sadiq anders gevaarlijk had kunnen worden. Dat was een van de laatste acties voor Kanon, want de Ivoriaan veroorzaakte na 36 minuten een strafschop en kreeg rood. Thierry Ambrose verzilverde het buitenkansje en met die 0-2 voorsprong gingen beide elftallen aan de thee.

Een extra smet op de avond van ADO vormde het uitvallen van Tom Beugelsdijk bij rust, waardoor de thuisploeg zijn beide centrale verdedigers kwijt was. Acht minuten na de pauze besloot Danny Makkelie de wedstrijd vanwege spreekkoren aan zijn adres stil te leggen en na het publiek nog eens te hebben gewaarschuwd, werd er verder gevoetbald. De roodgelen van ADO probeerden ondanks de numerieke minderheid aan te zetten: Björn Johnsen en Nick Kuipers probeerden het met kopballen, terwijl een schot van Lex Immers werd geblokt.

NAC liet zich niet vaak meer zien voor het vijandelijke doel van Zwinkels, maar dook daar na 76 minuten weer eens op. Giovanni Korte kreeg de bal voor zijn voeten na een hoekschop van Manu García, maar gleed weg en maakte vervolgens hands. Aan de andere kant kreeg ADO nog twee goede kansen op de aansluitingstreffer: debutant Donny Gorter kwam een teenlengte te kort en El Khayati trof de paal. Doordat ook NAC niet meer scoorde (Zwinkels redde bij een één-tegen-één-situatie op een inzet van Sadiq), bleef het bij de twee goals voor rust.