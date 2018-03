Doelpunt van Van Aanholt kan opsteker voor Chelsea niet voorkomen

Na twee opeenvolgende nederlagen in de competitie heeft Chelsea weer gewonnen. De ploeg van Antonio Conte was voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Crystal Palace. Willian opende de score en Martin Kelly maakte een eigen doelpunt, maar vlak voor tijd verzorgde Patrick van Aanholt het aansluitingsdoelpunt tegen zijn oude club. Hij had een basisplaats bij de bezoekers; Jaïro Riedewald viel in en Timothy Fosu-Mensah bleef op de bank.

Chelsea had vier van de laatste vijf competitieduels verloren, maar tegen Crystal Palace was van de slechte vorm weinig te merken. Het team van Antonio Conte controleerde volledig in de eerste helft en leidde verdiend met 2-0. Wel had Chelsea de nodige mazzel bij beide doelpunten. Na 24 minuten trok Willian vanaf links naar binnen en werd zijn schot van richting veranderd, waardoor Wayne Hennessey kansloos was en de bal via de binnenkant van de paal tegen de touwen belandde. Even daarna wilde Kelly een voorzet van Davide Zappacosta wegwerken, maar hij schoot tegen zijn doelman aan en kreeg de bal vervolgens tegen de eigen knie.

Voorafgaand aan dat doelpunt combineerde Chelsea echter wel fraai en de thuisploeg dwong het geluk tot op zekere hoogte af. Na de 2-0 ging de gastheer op zoek naar een ruimere voorsprong. Op aangeven van Zappacosta kopte Olivier Giroud richting doel, maar zijn inzet werd afgewend door Aaron Wan-Bissaka. Vlak voor rust zag Eden Hazard een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel, terwijl James Tomkins een zeker lijkend doelpunt van Giroud voorkwam. Op de doellijn werkte de verdediger van Crystal Palace de bal met een magnifieke actie ternauwernood weg.

In de tweede helft keerde Crystal Palace bijna terug in de wedstrijd. Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sörloth pikte de bal op, stormde ongehinderd af op het doel van Thibaut Courtois en schoot op de paal. Aan de overzijde was Hennessey belangrijk, door een schot van Hazard te pareren en een vrije trap van Willian uit het doel te houden. Vervolgens stuitte ook Giroud op de paal, toen hij vlak voor het doel werd bereikt door Marcos Alonso. Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal werd een treffer van Sörloth afgekeurd vanwege een overtreding van invaller Riedewald op Gary Cahill. Toch kwam de 2-1 er nog, want Van Aanholt mikte raak door de benen van Courtois.