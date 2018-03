Trainerswissel dreigt in Premier League: ‘Ik ga met het bestuur praten’

Alan Pardew heeft zaterdag mogelijk voor de laatste keer als manager op de bank gezeten bij West Bromwich Albion. The Baggies verloren met 1-4 van Leicester City, blijven met twintig punten op de laatste plaats staan in de Premier League en Pardew zegt snel het gesprek aan te gaan met de directie op The Hawthorns.

West Bromwich heeft voor het eerst in vijftien jaar zeven nederlagen op rij geleden, tot onvrede van Pardew: “Voordat je mij de vraag stelt: ja, ik ga met het bestuur praten. Natuurlijk ga ik dat doen, want het wordt moeilijk. Ik heb een bepaalde trots waardoor ik niet aan de zijlijn wil zien wat ik vandaag in de laatste vijftien, twintig minuten heb gezien. Mijn teams zijn beter dan dat en ik wil dat mijn team ook hier beter is dan dit.”

“Het gaat er nu om dat ik het team prepareer voor de moeilijke wedstrijd van volgende week tegen Bournemouth en dat ga ik ook doen. Maar ik ga nog zeker met het bestuur praten om te kijken hoe ze erover denken. Misschien denken ze dat een verandering beter is voor de club, ik weet het niet.” De 56-jarige Pardew, die eerder bij onder meer Crystal Palace, Newcastle United en West Ham United werkte, verzekert dat hij zelf niet de handdoek zal gooien.

“Het enige wat ik niet zal doen is wat ik donderdag al heb gezegd. Ik gooi de handdoek niet in de ring. Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze moeten vechten tot het einde en ik bekritiseer hen om de laatste twintig minuten waarin ze niet hebben gevochten. Ze moeten vechten tot het einde. Het maakt mij niet uit wat je baan is of waar je werkt: als je onder druk staat en je wil er niet voor vechten, dan kun je beter thuisblijven”, aldus Pardew, die bij West Bromwich nog een contract heeft tot medio 2020.