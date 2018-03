Verbeek: ‘Soms is het goed als een club degradeert’

Gertjan Verbeek ziet degradatie in sommige gevallen als een positieve ontwikkeling. De trainer van FC Twente was zaterdag te gast bij FOX Sports en sprak onder meer over de situatie van Hamburger SV. De nummer zeventien van Duitsland stevent af op degradatie en volgens Verbeek zou dat voordelen hebben.

"Soms is het goed als een club degradeert. Dat zie je ook met Hannover 96, dat een doorstart heeft gemaakt. Je raakt een hoop spelers kwijt, waar je eigenlijk vanaf wil. Dat lukt niet als je erin blijft", legde Verbeek uit. Presentator Jan-Joost van Gangelen trok de vergelijking met Twente, dat ook verwikkeld is in een strijd tegen degradatie. "Nee, we hebben het toch over Duitsland?", counterde Verbeek. "De spelers die ik heb zijn niet zo duur als bij HSV."

"We hebben ze allemaal transfervrij gehaald", vervolgde de oefenmeester, om er lachend aan toe te voegen: "Ik begrijp dat ik beter even m'n mond kan houden vanavond." Toch zei hij vervolgens dat degradatie in Nederland soms ook noodzakelijk is, als een club 'er een janboel' van heeft gemaakt. "Als je dan schoon schip wilt maken, lukt dat alleen maar als je vanaf nul kan starten. Dat is gewoon zo. Daar ziet niet iedereen naar uit, dat is logisch. Je kunt het ook niet verkopen aan de achterban, maar om schoon schip te maken heb je soms geen keus."