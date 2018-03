Premier League-wedstrijd ontspoort volledig: ‘Ik verdedig mezelf’

De wedstrijd tussen West Ham United en Burnley ontspoorde zaterdagmiddag. Supporters betraden meermaals het veld; een van de raddraaiers zocht Mark Noble op en werd naar de grond gewerkt door de aanvoerder van West Ham. Vervolgens kwam een man op het veld met de cornervlag, die hij in de middenstip probeerde te planten. Steeds was de beveiliging in eerste instantie in geen velden of wegen te bekennen.

Trainer David Moyes van West Ham is niet blij met het gedrag van de supporters. "Ik denk niet dat ik ooit bij een voetbalwedstrijd ben geweest waar ik zoiets heb gezien", vertelt hij na afloop aan de BBC. De Schot heeft een boodschap voor de mensen die het veld betraden. "Het enige wat ik tegen ze zou zeggen, is dat wij de supporters nodig hebben. We vechten met z'n allen voor de punten. We hebben onze supporters op een andere manier nodig als we op zoek zijn naar doelpunten."

West Ham verloor met 0-3 en ging al driemaal op rij onderuit in de competitie. Moyes heeft begrip voor de onvrede bij de fans. "De spelers begrijpen dat zij voor de supporters spelen. Ze willen het goed doen en ze zijn teleurgesteld dat ze vandaag niet genoeg hebben laten zien", geeft hij aan. "We willen de steun van onze fans, maar als ze op het veld komen dan gaan ze een grens over. Veel van mijn spelers hebben er goed op gereageerd." West Ham staat zestiende, met drie punten afstand tot de degradatiezone.

Noble heeft geen spijt van zijn reactie op het veld, zo maakt hij na afloop duidelijk. "Ik ben een mens. Ik weet dat ik als voetballer onder een vergrootglas lig, maar als iemand mijn richting op komt, dan verdedig ik mezelf. Dat zouden veel andere spelers ook doen", geeft hij aan. "De supporters waren vandaag niet gelukkig. Maar wat er vandaag ook gebeurd zou zijn: het leek erop dat ze sowieso iets gepland hadden."