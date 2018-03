Lens en Babel winnen van Manu; Turkije kent drie gedeelde koplopers

Besiktas heeft zaterdag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Gençlerbirligi. De regerend kampioen van Turkije won met 1-0 dankzij een doelpunt van Talisca. Bij de thuisploeg hadden Ryan Babel en Jeremain Lens een basisplaats; bij de bezoekers mocht Elvis Manu invallen. Op de ranglijst delen Galatasaray, Besiktas en Medipol Basaksehir de koppositie met vijftig punten, hoewel de eerstgenoemde ploeg zondag in actie komt tegen Konyaspor. Fenerbahçe volgt het drietal op zes punten achterstand.

Trainer Senol Günes kon onmogelijk tevreden zijn over de eerste helft. Besiktas opereerde erg slordig op de vijandelijke helft en kon Gençlerbirligi daarom niet de wil opleggen. Babel was nog een van de meest dreigende spelers aan de kant van de thuisploeg, hoewel zijn schoten weinig indruk maakten. Besiktas mocht in de slotfase van de eerste helft ook doelman Fabricio bedanken: hij had een knappe redding in huis na een vrije trap van Stephane Sessegnon.

Na rust nam Besiktas wel afstand van de nummer veertien van de Süper Lig. Talisca werd gelanceerd door Tolgay Arslan, ontsnapte aan de aandacht van de verdediging en dook vrij op voor keeper Johannes Hopf. De Braziliaan maakte geen fout en mikte de bal onder de arm van Hopf. Na 63 minuten werd Lens gewisseld bij Besiktas. Bij de gasten maakte Manu in minuut 69 zijn opwachting als invaller.