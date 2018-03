Valencia verliest Real Madrid niet uit het oog; Zaza op zoek naar elleboogstoot

Valencia heeft zaterdag een uitstekende zege geboekt. Het team van Marcelino was in en tegen Sevilla met 0-2 te sterk en dat was voor de Zuid-Spanjaarden een hard gelag. De ploeg van Vincenzo Montella had volop mogelijkheden, maar was onnauwkeurig in de afronding. Door de zege heeft Valencia nu elf punten meer dan Sevilla, dat naast de vierde plek én Champions League-deelname lijkt te grijpen. De achterstand van los Che op nummer drie Real Madrid bedraagt slechts een punt.

Valencia maakte dankbaar gebruik van de beste kans voor rust. Na 25 minuten spelen mocht Rodrigo Moreno van Sergio Escudero een uitstekende pass van Geoffrey Kondogbia controleren en schoot hij het leer beheerst achter Sergio Rico: 0-1. Het was echter Sevilla dat vervolgens het restant van de eerste helft controleerde. De ploeg van Montella speelde beter voetbal, maar had pech dat Neto een sublieme redding op een inzet van Pablo Sarabia in huis had en een harde inzet van Luis Muriel daarna het aluminium trof.

In de openingsfase van het tweede bedrijf ging het duel op en neer, met goede reddingen van Neto en Rico op schoten van respectievelijk Clément Lenglet en Rodrigo. Hoewel Sevilla sterker was, kreeg het team van Montella ook na rust het deksel op de neus. Een kopie van de 0-1; na voorbereidend werk van Kondogbia profiteerde Rodrigo. Een opvallend moment: Simone Zaza probeerde na rust al rennend zijn hoofd tegen de elleboog van Franco Vázquez te plaatsen, maar de dienstdoende arbiter trapte er niet in.