Klaassen wint bij eerste duel in half jaar; fans bestormen veld West Ham

Everton heeft de negende plaats in de Premier League overgenomen van Watford. The Toffees waren zaterdag met 2-0 te sterk voor Brighton & Hove Albion en Davy Klaassen deed zes minuten mee. De middenvelder speelde zijn eerste wedstrijd in competitieverband sinds 23 september. Leicester City en Newcastle United wisten hun duels ook te winnen, terwijl West Ham United een pijnlijke nederlaag leed tegen Burnley. The Hammers staan slechts drie punten boven de rode streep.

Everton - Brighton & Hove Albion 2-0

Everton begon sterk en creëerde in het eerste kwart prima kansen: Phil Jagielka, Seamus Coleman en Yannick Bolasie kregen de bal echter niet tegen de touwen. Het eerste gevaar van Brighton viel na 25 minuten te noteren toen Jordan Pickford een afstandsschot van Glenn Murray met de vuisten pareerde. Tot aan de rust bleef het 0-0 en in het tweede bedrijf werd er wél gescoord. Theo Walcott werkte de bal na een voorzet van Bolasie bij de tweede paal binnen, via Gaëtan Bong: 1-0. Negen minuten later, in minuut 69, kwam Jürgen Locadia binnen de lijnen. Hij moest Brighton voor een nederlaag behoeden, maar dat lukte niet. Cenk Tosun knalde via de lat raak en het had nog 3-0 kunnen worden, ware het niet dat Wayne Rooney een strafschop miste. Anthony Knockaert had hiervoor overigens rood gekregen. Naast Locadia kwamen ook Davy Pröpper en Davy Klaassen in actie, maar Tim Krul en Cuco Martina bleven op de bank zitten. Maarten Stekelenburg zat niet in de wedstrijdselectie.

Huddersfield Town - Swansea City 0-0

Swansea kreeg al vroeg een tegenvaller te verwerken, want Jordan Ayew kreeg na elf minuten na een charge op Jonathan Hogg een rode kaart. De bezoekers namen hierna de verdedigende stellingen in en het lukte Huddersfield voor rust niet om te scoren. Zo mikte Christopher Schindler over na een voorzet van Rajiv van la Parra en kregen ook onder anderen Tom Ince, Alex Pritchard en Steve Mounié kansen. Na de onderbreking vervolgden the Terriers hun jacht op de 1-0: Hogg schoot naast en Mounié trof zowel het zijnet als de lat. Het was wachten op de 1-0, maar die viel niet in het Kirklees Stadium. Van la Parra werd na 78 minuten vervangen, terwijl Mike van der Hoorn negentig minuten bleef staan. Luciano Narsingh (bank) en Leroy Fer (tribune) deden niet mee bij Swansea.

West Ham United - Burnley 0-3

In de doelpuntloze eerste helft waren de beste kansen voor de ploeg van David Moyes. Nick Pope hield de bezoekers echter op de been: in één-tegen-één-situaties met Marko Arnautovic en Manuel Lanzini kwam de keeper van Burnley als winnaar uit de strijd. West Ham liet na rust weinig zien en kwam na 66 minuten op achterstand. Een ziedend schot van Ashley Barnes eindigde in de bovenhoek: 0-1. Eén minuut na enig oponthoud door enkele veldbetreders viel ook de 0-2: een schot van Aaron Lennon mislukte, maar Chris Wood stond op de juiste plek. In de 81e minuut viel de 0-3: Joe Hart kreeg een inzet van Johann Berg Gudmundsson niet klemvast, waarna Wood profiteerde. Burnley blijft zevende, terwijl West Ham als gevolg van de nederlaag naar de zestiende plek zakt.

Newcastle United - Southampton 3-0

Al na een minuut en drie seconden greep Newcastle de leiding. Chelsea-huurling Kenedy werd in het strafschopgebied gevonden door Jonjo Shelvey, stuurde zijn bewaker het bos in met een fraaie borstaanname en scoorde uit de draai. Het was zijn eerste treffer voor the Magpies. De Braziliaan maakte na 28 minuten zijn tweede, toen hij fungeerde als eindstation van een keurig uitgespeelde aanval. In de tweede helft deed ook Matt Ritchie een duit in het zakje. Van buiten het strafschopgebied vond hij de benedenhoek en bepaalde hij de eindstand. Newcastle is dankzij de zege voorlopig buiten degradatiegevaar.

West Bromwich Albion - Leicester City 1-4

West Bromwich wachtte al zes duels op een zege; Leicester had de voorgaande vijf wedstrijden niet gewonnen. Hoewel Leicester ditmaal aan het langste eind trok, sloeg Salomón Rondón als eerste toe voor de thuisploeg. De aanvaller ij gleed de bal binnen op aangeven van Oliver Burke. Halverwege de eerste helft bracht Jamie Vardy de stand in evenwicht. De spits nam de bal direct uit de lucht en vond de verre hoek na een fraaie lange bal van Riyad Mahrez. De man van de assist wist Leicester na rust op voorsprong te zetten. Mahrez werd gelanceerd door Kelechi Iheanacho en wipte de bal behendig over keeper Ben Foster. Even daarna kwam Iheanacho zelf tot scoren voor de 1-3 en Vicente Iborra zette met een krachtige kopbal de eindstand op het bord.