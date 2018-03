Bayern zet jaarlijkse monsterscore neer; titel over acht dagen al mogelijk

Bayern München heeft de voorsprong op nummer twee Schalke 04 zaterdag weer uitgebreid tot twintig punten. De ploeg van Jupp Heynckes kende voor eigen publiek geen enkele moeite met Hamburger SV, dat de afgelopen jaren al vaak als kanonnenvoer diende: 6-0. Arjen Robben scoorde eenmaal; Robert Lewandowski produceerde een hattrick. Bayern kan over acht dagen al kampioen worden: daarvoor moet Schalke 04 in de volgende speelronde verliezen op bezoek bij VfL Wolfsburg, terwijl Bayern zal moeten winnen RB Leipzig.

Bayern München - Hamburger SV 6-0

In de voorgaande 7 onderlinge competitieduels in de Allianz Arena maakte Bayern liefst 44 doelpunten. Een nieuwe monsterscore leek ook zaterdag in aantocht, want binnen negentien minuten stond Bayern al met 3-0 voor. Franck Ribéry opende het bal, door doelman Christian Mathenia te omspelen en af te ronden in een leeg doel. Door een dubbelslag van Robert Lewandowski was de wedstrijd vervolgens al gauw gespeeld. De Pool kopte van dichtbij binnen na een afgemeten voorzet van Joshua Kimmich en profiteerde daarna van het voorbereidende werk van Jérôme Boateng en David Alaba.

In de tweede helft deed Bayern het rustiger aan. Robben zorgde tien minuten na rust wel voor de 4-0, nadat hij vanaf rechts naar binnen sneed en uithaalde rond de rand van het strafschopgebied. Even daarna werd de Nederlander afgelost door Thiago Alcântara, die vervolgens de paal trof met een inzet van dichtbij. Het werd alsnog 5-0 dankzij een knappe individuele actie van Ribéry. Daarna miste Lewandowski nog een strafschop, die Bayern kreeg na een overtreding van Kyriakos Papadopoulos op Alcântara. De spits mocht het daarna weer proberen vanaf elf meter en was ditmaal wel trefzeker. Hij scoorde nadat Kimmich door Filip Kostic naar de grond werd gewerkt en completeerde zijn hattrick. Ondertussen ziet HSV degradatie steeds dichterbij komen. Nummer zestien FSV Mainz 05 heeft een voorsprong van zeven punten op HSV.

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg 3-0

De minimale voorsprong van het team van Julian Nagelsmann in de rust was verdiend te noemen. Wolfsburg, met Paul Verhaegh, Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer in de basis, speelde een sobere eerste helft en kreeg na achttien minuten de 1-0 om de oren: Koen Casteels werkte een pass van Florian Grillitsch richting Nico Schulz, die profiteerde. In het laatste kwartier kregen de bezoekers, die ook na rust in offensief opzicht onmachtig waren, nog twee tegengoals om de oren. Een door Bruma van richting veranderde inzet van Serge Gnabry betekende de 2-0 en daarna werkte Joshua Guilavogui de bal in zijn eigen doel: 3-0. Hoffenheim verstevigt zodoende de zevende stek, terwijl Wolfsburg net boven de rode streep blijft.

Hertha BSC - SC Freiburg 0-0

Hertha BSC loste in de eerste helft negen doelpogingen en daar stelde Freiburg met nul schoten weinig tegenover. Toch zochten beide partijen de kleedkamer op met een doelpuntloze stand. Zo schoot Valentino Lazaro recht op doelman Alexander Schwolow af en liet ook Vedad Ibisevic een goede mogelijkheid liggen. In de tweede helft werden er voor het oog van de 37.625 aanwezige toeschouwers weinig mogelijkheden meer gecreëerd en dus bleef het bij een brilstand in het Olympiastadion. De voor Oranje opgeroepen Karim Rekik bleef overigens negentig minuten staan bij Hertha.

Hannover 96 - FC Augsburg 1-2

Augsburg, zonder de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw, wist de score na 25 minuten te openen. Caiuby vond Michael Gregoritsch en de vrijstaande spits kopte raak bij de tweede paal. Omdat Ja-Cheol Koo even daarna faalde voor open doel, wisten de bezoekers niet verder afstand te nemen. Uit het niets kwam Hannover vervolgens op gelijke hoogte via een prachtige volley van Salif Sané. Op slag van rust greep Augsburg echter weer de leiding dankzij Gojko Kacar. In het tweede bedrijf bepaalde Gregoritsch de eindstand. Voor Augsburg was het de eerste overwinning sinds de 3-0 zege op Eintracht Frankfurt van 4 februari.