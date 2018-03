Mourinho: ‘Als men vindt dat wij het niet verdienen, dan boeit mij dat niet’

Manchester United deed zaterdag goede zaken in de top van de Premier League. The Mancunians waren met 2-1 te sterk voor Liverpool en hebben dit seizoen nu vier van de acht duels met teams uit de zogeheten big six gewonnen. José Mourinho was na afloop dan ook een gelukkige manager.

“We kunnen de wedstrijd in twee helften verdelen. De eerste helft was voor ons en de tweede helft voor Liverpool, maar in de eerste helft kregen wij nog kansen en wisten we te scoren. In de tweede helft controleerde Liverpool aan de bal en Manchester United controleerde zonder de bal, maar de mensen in de studio zullen waarschijnlijk een andere mening hebben”, zei Mourinho voor de camera van Sky Sports.

Zojuist een pirouette, nu een schitterende hakbal van Eric Bailly! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 maart 2018

“Wij hebben altijd de controle behouden, ook bij standaardsituaties en andere gevaarlijke situaties. Dus ik denk dat we verdiend gewonnen hebben. Als je tegen Liverpool slecht speelt aan de bal, dan kun je in de problemen komen... In de tweede helft drukte Liverpool ons wat meer naar achteren, maar we bleven controleren. Het was al met al een complete wedstrijd van onze kant, al was het wel een duel met verschillende helften.”

“Als mensen vinden dat wij het niet verdienen, dan maakt mij dat niets uit. Het boeit mij niet wat de mensen zeggen. De spelers zijn blij en ik ben blij”, aldus de Portugees. Collega Jürgen Klopp baalde van het verlies, al vond hij dat zijn ploeg een strafschop had moeten krijgen na een duel tussen Marouane Fellaini en Sadio Mané: “Het was een duidelijke penalty. Bij dit soort situaties heb je de juiste beslissing nodig. Want het gaat allemaal om resultaat en vandaag hebben we verloren.” Liverpool blijft nu derde staan.