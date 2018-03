Zidane: ‘Hij had een beetje in zijn broek gepoept, dat is alles’

Geen enkele voetballer in Europa kan tippen aan de huidige vorm van Cristiano Ronaldo. De aanvaller maakte zaterdagmiddag op bezoek bij Eibar (1-2) zijn zestiende en zeventiende treffer in zijn laatste tien officiële wedstrijden voor Real Madrid. De Portugees staat nu op 33 doelpunten in 34 wedstrijden en dat is er één meer dan Lionel Messi. De sterspeler van Barcelona speelde deze voetbaljaargang echter wel zeven wedstrijden meer.

“Hij is van een andere planeet. Hij weet dat hij gaat scoren, hij is anders en speciaal”, vertelde Zinédine Zidane na afloop van het duel in Ipurua. “Zijn statistieken spreken voor zich. En hij speelt voor ons. Hij is heel positief ingesteld. Als hij tweemaal heeft gescoord, gaat hij voor een derde. Hij is buitengewoon.” Casemiro was het met zijn trainer eens. “We moeten blijven genieten van de beste voetballer ter wereld.”

Zidane was blij met de overwinning in Baskenland. “Een speciaal gevoel. Eibar was beter en speelde een uitstekende wedstrijd. Dit is een lastig stadion en we wisten van tevoren dat we het lastig zouden krijgen. We hebben op karakter gewonnen.” De achterstand op koploper Barcelona bedraagt twaalf punten, al komt de nummer één van LaLiga vanavond nog in actie in en tegen Málaga. “Tot het einde van de rit is alles mogelijk en niet alleen voor ons.”

“Als je niet oplet, wordt dat afgestraft. Je moet doorgaan. Als we in de race willen blijven, moeten we alles winnen. Dit is een lange weg. Nu gaan we uitrusten, met de familie zijn en ons voorbereiden op de volgende wedstrijd.” Zidane nam na afloop geen blad voor de mond over de opvallende afwezigheid van Sergio Ramos tussen minuut 73 en 78. De verdediger stapte opeens van het veld, om zich minuten later weer aan de zijlijn te melden. “Hij had het een beetje in zijn broek gepoept en ging naar het toilet. Dat is alles”