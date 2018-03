Viergever: ‘Ik kon ineens naar verjaardagen, ik vond het niks’

Nick Viergever stond vrijdag voor het eerst sinds 18 november 2017 weer op het veld. De verdediger deed namens Jong Ajax een uur mee tegen Go Ahead Eagles (0-2 nederlaag) in de Jupiler League. Viergever, teruggekeerd van een enkelblessure, is blij met zijn rentree. Hij hoopt de komende weken weer wedstrijdritme op te doen.

"Met mijn enkel ging het wel goed", vertelt de 28-jarige stopper voor de camera van Ajax TV. De afgelopen dagen kon Viergever 'pijnvrij' meetrainen. "Het is nu belangrijk om minuten te maken en het gevoel van wedstrijden spelen weer terug te krijgen." Viergever is nog nooit zo lang geblesseerd geweest en had de afgelopen maanden plots meer vrije tijd.

"Het was eigenlijk de eerste keer in mijn carrière dat ik meer dan één wedstrijd achter elkaar gemist heb. Ik had nu ineens vrije weekenden en kon ineens naar verjaardagen", geeft hij aan. "Dat was voor mijn familie wel leuk, maar ik vond het niks. De fysio's en mijn familie hebben het regelmatig te horen gekregen. Dan zit je met jezelf in de knoop en zijn zij de kop van jut."

Het ziet ernaar uit dat Viergever zijn aflopende contract niet gaat verlengen. De drievoudig Oranje-international, die naar verluidt nog altijd wordt gevolgd door PSV, wil nog niet vooruitkijken naar de zomer. "Ik wil nu nog zoveel mogelijk wedstrijden spelen voor Ajax 1. Die tweede plek vasthouden en wedstrijden winnen: dat is het enige wat telt."