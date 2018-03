Ten Hag neemt jonge debutant op in wedstrijdselectie van Ajax

Ajax kan zondag in het thuisduel met sc Heerenveen aantreden met Klaas-Jan Huntelaar en Justin Kluivert. Achter de namen van beide aanvallers stond een vraagteken, maar beiden maken deel uit van de wedstrijdselectie van twintig spelers.

Huntelaar ontbrak de afgelopen twee duels vanwege een kuitblessure en miste vrijdag nog de training. Ook Kluivert verscheen vanwege fysiek ongemak niet op het trainingsveld.

Erik ten Hag maakt in zijn wedstrijdselectie ook plaats voor een debutant, de achttienjarige Noa Lang. De aanvaller deed in juli al acht minuten mee in een oefenduel met Olympique Lyon. Vrijdagavond speelde Lang nog voor Jong Ajax in het verloren Jupiler Leagueduel met Go Ahead Eagles: 0-2.

Nick Viergever ontbreekt nog in de selectie. De verdediger maakte vrijdag zijn rentree bij Jong Ajax, nadat hij vanwege een enkelblessure lang aan de kant stond. Ajax winnen om het gat met koploper PSV niet nog groter te laten worden dan tien punten en om nummer drie AZ van het lijf te houden.