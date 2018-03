Mertesacker: ‘Mijn maag draait voor de wedstrijd om en mijn ogen tranen’

Het voetballeven is volgens Per Mertesacker zeker niet alleen glamoureus. De verdediger van Arsenal ervaart zijn gehele loopbaan al enorme druk om te presteren en heeft daar moeite mee. Mertesacker wordt vaak misselijk vlak voor de aftrap van een wedstrijd en ziet blessures als een manier om te ontsnappen aan de zware belasting.

"Op een zeker moment besef je dat alles een belasting is, zowel fysiek of mentaal", vertelt de openhartige Mertesacker aan Der Spiegel. "Je beseft dat het niet langer om plezier gaat, maar dat je moet presteren. Zelfs als je geblesseerd bent." De Duitser heeft fysiek last van de zware druk die een voetballer voelt. Dat uit zich vooral in de laatste seconden voorafgaand aan een wedstrijd. "Mijn maag draait voor de aftrap om. Ik krijg het gevoel dat ik moet overgeven. Vervolgens verstik ik, totdat mijn ogen tranen."

De grootste druk als voetballer ervoer Mertesacker in 2006, tijdens het WK in eigen land. Op 21-jarige leeftijd had hij destijds een basisplek. In de halve finale werd Duitsland geëlimineerd. "Natuurlijk was ik teleurgesteld toen we verloren van Italië, maar ik was bovenal opgelucht. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik dacht: het is voorbij, het is eindelijk voorbij", geeft hij toe. "Iedereen denkt dat het een drama is om geblesseerd te raken, maar dat is niet zo. Het is de enige legitieme manier om even bij te komen, om te ontsnappen."