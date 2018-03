Cristiano Ronaldo slaat ook toe in Ipurua en passeert Lionel Messi

Real Madrid heeft zaterdagmiddag een benauwde overwinning op Eibar geboekt. Het team van Zinédine Zidane zegevierde met 1-2 in Baskenland, dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. De Portugees maakte in de laatste tien officiële duels liefst zeventien doelpunten en is qua treffers in deze voetbaljaargang inmiddels Lionel Messi gepasseerd: 33 (in 34 duels) om 32 (in 41 duels). Door de zege nadert Real Madrid stadsgenoot Atlético Madrid tot op vier punten, al moet de nummer twee van LaLiga zondag nog aantreden tegen Celta de Vigo.

Eibar domineerde in het merendeel van het eerste bedrijf. In een van de spaarzame aanvallen van Real Madrid voor rust sloeg het team van Zidane meteen toe. Luka Modric onderschepte een bal en verstuurde het leer met de buitenkant van zijn voet richting Cristiano Ronaldo. De aanname van de Portugees mocht er zijn en dat gold ook voor de afronding: 0-1.

De ploeg van José Luis Mendilibar startte met veel intensiteit, zette hoog druk, maar was onnauwkeurig in de afronding. Met name Kike Garcia had enkele keren de 1-0 kunnen maken. Keylor Navas was echter op zijn hoede en legde daarmee de basis voor de voordelige marge na het klinken van het rustsignaal. Domper was het uitvallen van Raphaël Varane na nog geen half uur spelen; hij werd vervangen door Nacho Fernández.

Eibar nivelleerde vijf minuten na rust de tussenstand in Ipurua. Na een corner van Pedro Leon vanaf de linkerkant kopte Iván Ramis, die door Sergio Ramos uit het oog was verloren, de bal in de rechterhoek: 1-1. Real Madrid oogde niet van slag en zocht nadrukkelijk naar een tweede treffer. Marko Dmitrovic redde subliem op een inzet van Ronaldo van dichtbij en daarna mikte Gareth Bale net naast.

Zidane opteerde twintig minuten voor tijd voor de inbreng van Lucas Vázquez en Karim Benzema. Hij zag lijdzaam toe hoe Eibar tot tweemaal toe gevaarlijk voor het doel van Navas opdook. Zes minuten voor het einde sloeg Ronaldo echter andermaal toe. Na een piekfijne voorzet van Daniel Carvajal kopte hij het leer steenhard achter Dmitrovic: 1-2.