Mourinho over ‘man van 560 duizend per week’: ‘Volgend seizoen wordt beter’

Manchester United troefde in de afgelopen transferperiode Manchester City af door met Alexis Sánchez aan de haal te gaan. De eerste wedstrijden van de Chileen in het shirt van the Red Devils verlopen echter nog niet zoals gehoopt en Sánchez, die ruim 560 duizend euro per week verdient, scoorde pas één keer voor zijn nieuwe werkgever. Het verbaast José Mourinho echter niet dat de van Arsenal overgekomen aanvaller het moeilijk heeft.

“Wat er mis is, is dat hij op het slechtste moment van het seizoen hierheen kwam, tijdens de winterse transferperiode. Daarom houd ik ook niet echt van de wintermarkt. Dit was een kans die we niet wilden laten schieten en we besloten te handelen. Maar we geloven niet echt in de wintermarkt en het volgende seizoen zal, zeker weten, beter voor hem zijn”, legde de Portugees uit aan verslaggevers.

“Hij leert nu hoe hij bij ons moet spelen en wij leren hoe we het beste uit hem kunnen halen. Dat is iets dat we kunnen ontwikkelen en dat zullen we de komende tijd ook doen, met ervaring en door samen door deze gebeurtenissen heen te gaan. Dat zie ik ook niet als een zwakke plek, maar als een enorm potentieel dat nog ontwikkeld kan worden. Hij is niet bang om zijn verantwoordelijkheden te nemen, niet bang om dingen te proberen zodat er iets kan gebeuren.”

“Als hij het gevoel heeft dat hij niet zo gevaarlijk is als hij kan zijn, laat hij zich terugzakken, probeert hij dingen en probeert hij op de plekken te komen waar de opbouw plaatsvindt. Als hij vergissingen maakt probeert hij dat meteen met een fantastische instelling weer goed te maken, om de bal weer terug te veroveren”, sluit Mourinho, die zaterdagmiddag tegen Liverpool een basisplaats inruimt voor Sánchez, af.