‘Het is niet zijn schuld dat Manchester United zoveel voor hem betaalde’

Paul Pogba werd in 2016 door Manchester United voor het toenmalige recordbedrag van 105 miljoen euro van Juventus overgenomen met het idee dat de Fransman de nieuwe superster van the Red Devils zou worden. De middenvelder heeft dit seizoen echter moeite om zijn team bij de hand te nemen en werd door José Mourinho onlangs een aantal keer op de bank gezet. Nemanja Vidic denkt echter niet dat zijn gebrek aan succes compleet aan Poga te wijten valt.

“Het is niet de schuld van de speler dat een club zoveel geld voor hem heeft betaald. Als iemand je een groot contract aanbiedt, zou je het waarschijnlijk ook niet afwijzen toch?”, legt Vidic uit aan verslaggevers. “Ik denk dat de omgeving belangrijk is, wie speelt er bijvoorbeeld om je heen, om je beter te maken. Dat spelers van 22 en 23 jaar oud zoveel geld en publiciteit krijgen, hij moet het gevoel hebben dat hij op dit moment de machtigste persoon ter wereld is”, vertelt de oud-verdediger aan verschillende Engelse media.

“Ik ben zelf ook een voetballer geweest en voelde dat ook: ‘Wow, ik voel me echt geweldig.’ Maar ik denk ook dat je iemand in de kleedkamer moet hebben, een speler, die je in dit soort moeilijke situaties kan helpen. Je hebt de juiste ervaren spelers nodig, die de geloofwaardigheid hebben om je te kunnen helpen. Toen ik naar United kwam was ik 24 jaar oud en was de kleedkamer sterk.”

“Je had Ryan Giggs, Paul Scholes, dat soort jongens. Je kijkt altijd naar hen als je iets aan het doen bent, voor wat je zou moeten doen. Zij hebben het pad alvast vrijgemaakt, waardoor er minder druk op mij lag”, sluit Vidic af. Pogba zal zaterdagmiddag in de kraker tegen Liverpool niet de kans krijgen om zich te onderscheiden. Net als landgenoot Anthony Martial ontbreekt de middenvelder met een blessure.