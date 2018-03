Feyenoord ontvangt AZ: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Het bereiken van de finale van de KNVB Beker werd voor Feyenoord gevolgd door een pijnlijke nederlaag bij NAC Breda. In het Rat Verlegh Stadion gingen de Rotterdammers met 2-1 onderuit. Het was de zoveelste tegenslag voor de kampioen van vorig seizoen, dat na afgelopen zaterdag officieel onttroond is. De achterstand op koploper PSV is liefst 26 punten, maar over de landstitel wordt al lang niet meer gesproken in Rotterdam-Zuid. Om het seizoen nog een beetje glans te geven moet het bekertoernooi gewonnen worden. Zondagmiddag treft de ploeg van Giovanni van Bronckhorst de tegenstander van die finale: AZ.

In tegenstelling tot Feyenoord is AZ bezig aan een goed seizoen. Onder leiding van trainer John van den Brom worden de Alkmaarders geroemd om de manier van spelen, wat gepaard gaat met goede resultaten. AZ staat derde in de Eredivisie en heeft een achterstand van twee punten op Ajax. Zondag wacht in De Kuip de ‘generale repetitie’ voor de bekerfinale. "AZ maakt een goede indruk. Ze zijn een team in vorm. Ze voetballen goed en zijn sterk als team”, aldus Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie. “Ik zie deze wedstrijd los van de bekerfinale. Het is wel dezelfde tegenstander, maar het is een andere wedstrijd. Andere belangen ook. Maar we willen uiteraard wel winnen zondag."

Blessures Feyenoord en AZ

Bij Feyenoord is het meespelen van Robin van Persie onzeker. De aanvaller moest deze week door een ontsteken teen een aantal trainingen laten schieten. Vrijdag trainde de 102-voudig Oranje-international weer, maar nog niet volledig. Sam Larsson is in ieder geval niet inzetbaar tegen AZ, al is de buitenspeler wel op de weg terug. Hij trainde vrijdag een klein gedeelte mee met de groep. Het is nog onduidelijk wanneer Larsson weer kan spelen. “Dat zullen we de komende tijd moeten bekijken. Op dit moment hebben we er nog geen zicht op wanneer dat gaat zijn.”

Aanvoerder Karim El Ahmadi, die ontbrak tegen NAC, heeft deze week de training weer hervat en hij lijkt inzetbaar. Eerder werd al bekend dat het seizoen van Jeremiah St. Juste erop zit. Bij AZ zijn Calvin Stengs en Marko Vejinovic nog niet inzetbaar.

Schorsingen Feyenoord en AZ

Bij beide ploegen is geen enkele speler geschorst. Jan-Arie van der Heijden keert bij Feyenoord terug van een schorsing.

Vermoedelijke opstellingen Feyenoord en AZ

Het Algemeen Dagblad meldt zaterdag dat Van Persie en Al Ahmadi in de basis staan tegen AZ. Laatstgenoemde ontbrak tegen NAC Breda nog wegens een blessure. Van der Heijden keert terug van een schorsing en verschijnt ook weer aan de aftrap.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones, Diks, Van Beek, Van der Heijden, Haps, El Ahmadi, Van Persie, Vilhena, Berghuis, Jørgensen, Boëtius

Vermoedelijke opstelling AZ: Bizot, Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan, Midtsjø, Til, Koopmeiners, Jahanbaksh, Weghorst, Idrissi

AZ – Feyenoord eerder dit seizoen

Feyenoord was na vier nederlagen uit de laatste vijf wedstrijden toe aan een overwinning tegen AZ. In Alkmaar haalde de ploeg van Van Bronckhorst uit: 0-4. De doelpunten werde gemaakt door Berghuis (2), Larsson en Vilhena. Door de overwinning steeg Feyenoord nar plek twee.

Statistieken Feyenoord – AZ

O Alleen AZ (57) gebruikte in 2017/18 tijdens Eredivisiewedstrijden minder wisselmogelijkheden dan Feyenoord (63), maar Van Bronckhorst voerde wel de meeste wijzigingen in zijn basiself door dit seizoen (57).

O Vilhena werd tegen NAC Breda de eerste Feyenoord-middenvelder die in vier opeenvolgende Eredivisiewedstrijden direct bij een goal betrokken was sinds Otman Bakkal in 2012. De laatste middenvelder die dit vijf wedstrijden op rij deed, was Shinji Ono in 2004.

O Nicolai Jörgensen wacht al acht competitiewedstrijden op een goal of assist. In zijn profcarrière wachtte hij slechts eenmaal langer (15 duels, oktober 2010 tot augustus 2012).

O Van Bronckhorst leed twaalf van zijn 21 nederlagen als Eredivisietrainer in de winterperiode (21/12 - 20/03). Sinds zijn aanstelling in 2015 verloren slechts zeven teams meer Eredivisieduels in de winter.

O AZ (14320) en Feyenoord (13969) verstuurden dit Eredivisieseizoen meer passes dan elke andere ploeg.