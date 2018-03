‘Ik doe deur voor Oranje nooit zelf dicht, wellicht ga ik door tot mijn 40e’

Klaas-Jan Huntelaar keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, waar hij een eenjarig contract tekende. De 34-jarige spits maakt dit seizoen regelmatig zijn minuten in de Johan Cruijff ArenA en is voorlopig nog niet van plan om een punt achter zijn loopbaan te zetten. Ook een rentree in het Nederlands elftal hoort wat de aanvaller betreft nog tot de mogelijkheden.

“Ik wist op mijn twaalfde al dat ik prof wilde worden en ik blijf spelen zolang ik zin heb, misschien wel tot mijn veertigste. Waarom niet? Ik ben nog niet klaar. Voetbal is mijn passie. Ik zal daarom de deur voor Oranje ook nooit zelf dichtdoen. Uitkomen voor je land is het allermooiste”, vertelt hij in gesprek met de Leeuwarder Courant.

De spits bevindt zich bij Ajax vaak in het middelpunt van de belangstelling en heeft daar, in tegenstelling tot sommige andere voetballers, geen problemen mee. Huntelaar geeft aan de drukte lekker te vinden en het fijn te vinden als er van alles om hem heen gebeurt: “Thuis, in onze woonboerderij in de Achterhoek, is het juist rustig. Voor zover dat kan met vier kinderen. Als ik uit het raam kijk, zie ik weilanden. Daar houd ik ook van. Ik vind het leuk om buiten te zitten en een vuurtje te maken. Of om gezellig met vrienden en mijn gezin te barbecueën.”

Huntelaar vindt dan ook niet dat een profvoetballer per se geïsoleerd hoeft te leven en is van mening dat er ruimte moet zijn voor afleiding. Dat andere spelers graag met vrienden op stap gaan, is wat hem betreft geen probleem: “Ontspanning krijg je soms ook door dingen te doen die op dat moment niet goed voor je zijn, maar op langere termijn misschien wel. Je moet een balans vinden. Voor je mentale gesteldheid is dat belangrijk.”