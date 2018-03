Feyenoord gewaarschuwd: ‘Dat kan niemand beloven, ook Goldman Sachs niet’

Nadat twee weken geleden bekend werd gemaakt dat Feyenoord voor de bouw van zijn nieuwe stadion in zee is gegaan met de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs was de kritiek onder de achterban van de Rotterdammers niet van de lucht. Zeker tien spandoeken hingen er vorige week in De Kuip met teksten als ‘Stop Feyenoord City’, ‘We love De Kuip’ en ook ‘Goldman Sucks’. Die laatste tekst bleef ook aan de overkant van de Atlantische Ocean niet onopgemerkt.

“Sommige mensen hebben moeite met verandering. Dat is prima. Maar Goldman Sucks? Ik ga ervan uit dat de boosheid vooral gericht is tegen de plannen, niet tegen ons. Wij hebben niet bedacht dat Feyenoord een nieuw stadion nodig heeft. Wij doen alleen maar waar we goed in zijn”, vertelt Greg Carney, het hoofd sportfinanciering van de bank, aan het Algemeen Dagblad. Feyenoord City moet voor Goldman Sachs samen met het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur een springplank worden voor de rest van Europa.

“Ik heb veertig stadions op mijn naam en er is er niet een mislukt. Dat wil ik zou houden”, gaat Carney verder. Doordat de bank, die in de Verenigde Staten de grootste speler is op het gebied van stadionfinanciering, de Europese voetbalmarkt wil veroveren en zich dus geen fiasco’s kan veroorloven, lijken de fans van Feyenoord zich weinig zorgen hoeven te maken dat de club begint aan een avontuur dat het zich niet kan veroorloven.

De regerend landskampioen wil met het nieuwe stadion structureel meer geld binnenhalen om goede spelers te kunnen halen. Het is echter de vraag of dit ervan gaat komen: “Dat is voor Goldman niet het belangrijkste. Om de lening veilig te houden, hoeft de club alleen maar te overleven. De financiële analyse van Goldman is erop gericht dat een club niet omvalt, dat de lening netjes wordt afbetaald. Maar enorme winsten kan niemand beloven. Ook Goldman Sachs niet”, legt Stanford-hoogleraar Roger Noll uit.