Van Hooijdonk: ‘Als voetballer was Overmars op dat vlak ook onwennig’

Marc Overmars, directeur spelersbeleid van Ajax, verschijnt niet vaak in de media. Volgens Pierre van Hooijdonk is daar een goede reden voor. De oud-international is volgens Van Hoojidonk namelijk niet iemand die de club verkoopt en media-optredens het liefst mijdt. De oud-spits kent Overmars vanuit hun gezamenlijke tijd bij Oranje.

Overmars is sind 2012 werkzaam bij Ajax en maakte de ‘fluwelen revolutie’ mee. In die tijd waren het met name Johan Cruijff en Wim Jonk die hun zegje deden in de media, en niet Overmars. “Dat is Marc ten voeten uit”, zegt Van Hooijdonk in Het Parool. “Je hoort weinig van hem. Hij is niet iemand die de club verkoopt. Hij zou het liefst alle media-optredens mijden. Als voetballer was hij op dat vlak ook onwennig. Het is wel onderdeel van zijn vak, maar hij kent zijn valkuilen. Hij zal denken: ik ben er niet goed in, dus dat ga ik zo min mogelijk doen.”

Van Hooijdonk kon het als speler bij het Nederlands elftal goed vinden met Overmars. “Dat heeft even geduurd. Marc is een tikkeltje wantrouwend, maar we konden het goed vinden”, aldus de oud-international, die weet hoe Overmars in elkaar zit. “Je maakt Marc niet blij door hem in zijn eentje een vol café in te sturen.”