‘Dat ik tegen Ajax en Feyenoord iets kan laten zien moet niet veranderen’

Gastón Pereiro maakt normaal gesproken zijn minuten wel bij PSV, maar moest in de afgelopen weken pas op de plaats maken. Phillip Cocu hield de Uruguayaan zelfs vijf duels op rij op de bank in de Eredivisie en liet hem pas weer in de beker tegen Feyenoord in actie komen. Een maand later mocht Pereiro ook zijn kwaliteiten laten zien in de competitiekraker tegen de Rotterdammers en hij hoopt het vertrouwen van zijn trainer nu weer terug te hebben gewonnen.

Het is Pereiro zelf ook opgevallen dat hij het vooral laat zien in de grote wedstrijden: “Daar moet natuurlijk verandering in komen. Niet in het feit dat ik in de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord iets kan laten zien, maar de andere duels leveren uiteraard net zo veel punten op. Als er een mooie sfeer of een groot belang aan een wedstrijd zit, leef ik vaker op”, legt hij uit in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Pereiro geeft aan dat hij geniet van de rivaliteit op de tribunes, maar vindt ook dat hij in duels waar minder spanning op staat niet meer weg mag zakken: “Of het zoals zaterdag tegen Willem II is of een andere ploeg, maakt niet uit. Ik moet een constanter niveau laten zien en daar ben ik me ook van bewust. Met de trainers heb ik hier ook over gesproken en ze verlangen dat terecht van me.”

De spelmaker denkt dat de momenten waarop hij minder speelt vooral te maken hebben met een gebrek aan concentratie. Hij is het er dan ook mee eens dat hij in sommige wedstrijden meer kan laten zien en probeert dat ook te veranderen: “In de periode dat ik niet speelde, heb ik voor mijn gevoel nog harder getraind dan anders. Juist omdat je dan de wedstrijdmomenten niet hebt, moet je er harder tegenaan gaan.”