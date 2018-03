Ajax treft Heerenveen: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Bij Ajax wilde niemand het afgelopen zondag nog hebben over de landstitel. Uit tegen Vitesse moest er gewonnen worden om de titeldroom levend te houden, maar de ploeg van Erik ten Hag verloor met 3-2. Het gat met koploper PSV is opgelopen tot tien punten en met nog slechts acht duels voor de boeg, lijkt Ajax bezig aan een verloren seizoen. Er zijn in het voetbal wel gekkere dingen gebeurd en daar houdt men in Amsterdam zich maar aan vast. Zondag wacht het treffen met sc Heerenveen.

Onder Ten Hag voerde Ajax de druk op PSV in 2018 op, maar de afgelopen weken zag het de achterstand verder oplopen. Thuis werd er niet gewonnen van ADO Den Haag (0-0), waarna er verloren werd van Vitesse. De coach zag iets knakken bij zijn spelers. "Dat doet wat met de sfeer, zeker bij een topclub, maar wij geven absoluut niet op”, zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie. "Er is chagrijn na deze twee resultaten en dat is logisch. Ajax speelt voor de titel, moet titels winnen. Als groep moet je dingen van elkaar eisen, de norm moet hoger liggen.”

Blessures Ajax

Ten Hag meldde vrijdag dat Justin Kluivert een vraagteken is voor de wedstrijd van zondag. Uit voorzorg trainde de buitenspeler niet mee, maar naar verwachting verschijnt hij zaterdag tijdens de afsluitende training weer op het veld. Afhankelijk van die oefensessie zal worden bepaald of Kluivert zondag kan spelen. Klaas-Jan Huntelaar zal zaterdag eindelijk weer met de groep meetrainen. “Als dat allemaal goed gaat, kan hij zondag ook spelen. Ook in de basis als dat moet," aldus Ten Hag. Verder ontbreken Frenkie de Jong, Benjamin van Leer, Vaclav Cerny, Daley Sinkgraven en Kasper Dolberg wegens blessures. Ook Nick Viergever is nog niet wedstrijdfit.

Schorsingen Ajax

Zowel bij Ajax als Heerenveen zijn er geen spelers geschorst.

Vermoedelijke opstellingen Ajax en Heerenveen

Volgens het Algemeen Dagblad verschijnt Huntelaar meteen weer in de basis, ook al heeft hij al geruime tijd niet meer met de groep meegetraind. De Jong wordt centraal achterin opnieuw vervangen door Maximilian Wöber. Verder blijft de basis van Ajax ongewijzigd.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Wöber, Tagliafico, Ziyech, Schöne, Van de Beek, Neres, Huntelaar, Kluivert

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Hansen, Dumfries, Höegh, Pierie, Woudenberg, Schaars, Vlap, Thorsby, Ödegaard, Ghoochannejhad, Zeneli

Heerenveen – Ajax eerder dit seizoen

Ajax verkeerde in zwaar weer toen het op zondagmiddag 1 oktober bezoek ging in Friesland. Er waren kansen over en weer. André Onana hield de Amsterdammers op de been, waarna David Neres vlak voor rust de ploeg van toenmalig trainer Marcel Keizer op een 0-2 voorsprong bracht. Na de thee liepen de bezoekers verder uit en won het met 004 door goals van Lasse Schöne en Maximilian Wöber.

Statistieken Ajax - Heerenveen

O Ajax leed op 31 januari 2009 voor het laatst een nederlaag tegen sc Heerenveen in de Eredivisie (0-1) en leed sinds 23 augustus 2013 (3-3 bij Heerenveen) geen puntenverlies tegen de Friezen.

O In zeven van de laatste acht thuiswedstrijden tegen sc Heerenveen in de competitie scoorde Ajax minstens drie keer (31 goals in totaal).

O Dit seizoen leed Ajax al twintig verliespunten, over het hele vorige Eredivisieseizoen lag dat aantal op 21.

O Met nog acht Eredivisiewedstrijden te gaan heeft Ajax al meer tegentreffers (24) dan in 2015/16 (21) en 2016/17 (23).

O David Neres was sinds de winterstop in acht wedstrijden pas betrokken bij één treffer (1 goal, 0 assists). In zijn eerste zestien wedstrijden dit seizoen was hij goed voor acht goals en negen assists.