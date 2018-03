United verkoopt aanvaller om Ronaldo-deal te financieren

(The Sun)

Leon Bailey gaat mogelijk met Engeland mee naar het WK. De aanvaller van Bayer Leverkusen kan kiezen uit verschillende landen en volgende week staan er gesprekken met de Engelse bond op het programma. (The Sun)

Wanneer Manchester United er niet in slaagt om Toby Alderweireld aan te trekken, klopt de Engelse grootmacht aan bij Borussia Dortmund. Sokratis Papastathopoulos staat hoog op het lijstje van José Mourinho, die de Griek al een aantal keer bekeek. (Daily Mirror)

Napoli-middenvelder Jorginho staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Premier League, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer. Eerder werd de Italiaans international al gelinkt aan Liverpool en Manchester United. (Radio Marte)

Antoine Griezmann verlaat Atlético Madrid na dit seizoen zo goed als zeker voor Barcelona. Zijn partner ging in de week voor het duel tussen Atlético en Barça op huizenjacht in Barcelona. (Marca)