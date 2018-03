‘De spelers van Vitesse hebben niets meer te vertellen, die wilden Steijn’

Leonid Slutsky volgt na dit seizoen Henk Fraser op als trainer van Vitesse. De Arnhemmers zijn akkoord met de Russische trainer en wanneer al het papierwerk is afgerond, wordt hij voorgesteld als de nieuwe coach van de Eredivisionist. Volgens Hans Kraay jr. zijn de spelers van Vitesse het niet eens met de komst van de Rus en zien zij liever Maurice Steijn voor de groep.

"Niemand heeft meer iets te vertellen. Marc van Hintum (technisch directeur, red.) heeft niets meer te vertellen, Joost de Wit (algemeen directeur, red.) heeft niets meer te vertellen en de spelers hebben niets meer te vertellen, want die wilden Maurice Steijn. Iedereen weet gewoon hoe het daar werkt”, aldus Kraay bij FOX Sports. "Als ze mij aan zouden stellen als technisch directeur, zou ik me afvragen wat ik te vertellen heb. Als ze eerlijk zijn is dat niets, maar dan zou ik het ook niet doen.”

Over de kwaliteiten van Slutsky als trainer heeft Kraay geen twijfels. “Hij is een hartstikke goede trainer die drie keer kampioen is geworden in de Russische competitie (bij CSKA Moskou, red.) en een jaar bij Hull City gezeten heeft", aldus Kraay. "Hij is een jaar bondscoach geweest van Rusland. Dan kun je best trainen.”