Feyenoord-vertrek ligt voor de hand: ‘Wie weet wat er nog gebeurt’

Kevin Diks is zo goed als zeker bezig aan zijn eerste en laatste seizoen bij Feyenoord. De rechtsback wordt dit seizoen geleend van Fiorentina. De Rotterdammers hebben geen optie tot koop bedongen op de verdediger, waardoor een terugkeer naar Florence na dit seizoen vanzelfsprekend is. Het contract van Diks bij de Italiaanse club loopt door tot medio 2021.

"Wie weet wat er nog gebeurt", zegt Diks zaterdag in het Algemeen Dagblad. "We spelen nog negen wedstrijden met Feyenoord, ik moet het laten zien. Bij deze club heb ik het aanvankelijk best moeilijk gehad. De start was zeker niet foutloos. Die fouten gingen in mijn hoofd zitten. Ik ben zelfkritisch hoor, het moest echt beter. Maar ik heb mezelf teruggeknokt. Ik weet nu dat het bij Feyenoord altijd goed moet zijn, niet één wedstrijd wel en dan weer eentje niet.”

De 21-jarige Diks hoopt het seizoen af te sluiten met het winnen van de bekerfinale en de vierde plaats op de ranglijst. “AZ staat veertien punten voor, maar ik denk niet dat ze beter zijn dan Feyenoord. Het is nu zaak om op te staan en iets aan de slechte resultaten te doen. De tragedie rond Davide Astori zit in mijn hoofd, maar het zal me tegen AZ niet in de weg staan. Ik zal het een plek geven.”