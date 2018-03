Kongolo en Feyenoord winnen arbitragezaak van Erkan Alkan

Feyenoord, Terence Kongolo en zaakwaarnemer Rob Jansen hebben de arbitragezaak tegen Kongolo’s eerdere belangenbehartiger Erkan Alkan gewonnen. De arbitragecommissie van de KNVB heeft het kamp-Kongolo op alle punten in het gelijk gesteld.

Kongolo stapte eerder al over van Alkan naar het makelaarsbureau van Jansen, waarna hij een transfer naar AS Monaco maakte. Alkan claimde anderhalf miljoen euro aan commissie, omdat de verdediger destijds nog bij hem onder contract zou staan. Tevergeefs, zo blijkt nu. Want volgens de arbitragecommissie van de voetbalbond had Kongolo het recht om Alkan te verlaten en mocht Feyenoord zonder de zaakwaarnemer zakendoen met Monaco.

Alkan meende een tweede contract in handen te hebben, waardoor hij miljoenen aan commissies kon innen, Kongolo verklaarde al nooit zijn handtekening te hebben gezet onder een dergelijk contract. Joris van Benthem, jurist van Feyenoord, kon zich ook al niet voorstellen dat Kongolo zo’n contract zou tekenen.

“Bizar, het is ook in strijd met de wet en regelgeving van de KNVB”, liet Van Benthem weten in De Telegraaf. “Ik heb de tweede overeenkomst gezien en de laatste pagina daarvan met zijn handtekening is exact dezelfde als in het eerste contract waarin hij géén geld afstaat aan zijn agent. De eerste overeenkomst ligt bij de KNVB en de tweede niet. De eerste is rechtsgeldig, de tweede niet.”