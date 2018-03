PSV treft Willem II: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Het kampioenschap lijkt PSV niet meer te kunnen ontgaan. Met nog acht wedstrijden te gaan komt de landstitel in zicht. De gemeente Eindhoven liet zelfs al weten dat PSV een dag na het behalen van de landstitel gehuldigd zal worden. Binnen PSV stoort men zich aan dergelijke berichtgeving, want de titel is nog lang niet binnen en zaterdagavond moet er in Tilburg eerst nog maar eens gewonnen zien te worden van Willem II.

“Met ons is daarover door niemand gesproken, dus we begrijpen niet waarom hierover mededelingen worden gedaan”, reageerde algemeen directeur Toon Gerbrands tegenover het Eindhovens Dagblad. “Er zijn nog acht wedstrijden te gaan en er is bij ons geen enkel idee dat we er al zijn of dat we ons al in de handen wrijven. Integendeel zelfs. Het zou niet realistisch zijn en ook nog eens ongepast richting tegenstanders om al met potlood een titel in te vullen.” Zijn mening wordt gedeeld door trainer Phillip Cocu: "We zijn volop met de wedstrijd tegen Willem II bezig. We richten ons altijd op de eerstvolgende wedstrijd.”

Toch zal men bij PSV niet vreemd opkijken dat de buitenwacht al aan het kampioenschap denkt. Vorig weekend werd FC Utrecht op eigen veld met 3-0 opzij gezet, waarna een dag later titelconcurrent Ajax met 3-2 onderuit ging op bezoek bij Vitesse. Het gat met de nummer twee is opgelopen tot tien punten. Gezien de stabiliteit van PSV en de recente vorm van Ajax, lijkt het een kwestie van tijd voordat het team van Cocu de 24ste landstitel in de wacht sleept.

Blessures PSV

Bij PSV is alleen Maximiliano Romero niet inzetbaar. De Argentijnse spits, die tot aan het einde van het seizoen gehuurd wordt van Vélez Sarsfield en daarna definitief naar Eindhoven verkast, is nog altijd niet wedstrijdfit verklaard. “Ik ga ervan uit dat hij na de interlandperiode van eind deze maand snel minuten kan maken”, aldus Cocu.

Schorsingen PSV

De lijstaanvoerder van de Eredivisie moet het in Tilburg doen zonder Jorrit Hendrix. De middenvelder pakte tegen FC Utrecht zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij automatisch voor een duel geschorst is. Ook Hirving Lozano ontbreekt nog tegen Willem II. Hij werd voor drie duels geschorst naar aanleiding van een rode kaart tegen sc Heerenveen. Volgende week zaterdag tegen VVV-Venlo mag hij weer spelen. Santiago Arias, Nicolas Isimat-Mirin, Marco van Ginkel en Steven Bergwijn staan op vier gele kaarten. Wanneer zij zaterdag van scheidsrechter Björn Kuipers geel te zien krijgen, zijn ze er niet bij tegen VVV.

Vermoedelijke opstellingen PSV en Willem II

Cocu heeft weinig redenen om te wisselen. De geschorste Hendrix zal volgens het Algemeen Dagblad op het middenveld vervangen worden door Derrick Luckassen. Pereiro profiteert nog altijd van de afwezigheid van Lozano. Bij Willem II is afgestapt van het 5-3-2-systeem. Interim-trainer Reinier Robbemond, die het stokje heeft overgenomen van de opgestapte Van de Looi, gaat voor een stunt. “PSV mag dan meer kwaliteiten in huis hebben, we willen ze morgen het vuur na aan de schenen leggen. Ik hoop dat de fans het team gaan steunen en maximaal achter de groep gaan staan.”

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet, Luckassen, Van Ginkel, Ramselaar, Pereiro, De Jong, Bergwijn.

Vermoelijke opstelling Willem II: Branderhorst, Lewis, Lachman, Heerkens, Tsimikas, Chirivella, Rienstra, Lieftink, Haye, Sol, El Hankouri.

PSV – Willem II eerder dit seizoen

Eind september boekte PSV een eenvoudige overwinning op de ploeg van toenmalig trainer Erwin van de Looi. In het Philips Stadion stond het na 45 minuten spelen nog altijd 0-0, maar uiteindelijk won de thuisploeg met 4-0. Door doelpunten van Lozano (2) en Gastón Pereiro stond het binnen een kwartier na de thee al 3-0. Aanvoerder Van Ginkel bepaalde de eindstand vanaf elf meter op 4-0.

Statistieken Willem II - PSV

O Willem II pakte slechts twee punten uit de laatste 23 Eredivisieduels met PSV.

O Dit seizoen hield PSV vaker de nul dan elke andere ploeg (11 keer), maar wist het buitenshuis pas twee keer een clean sheet te houden; liefst acht ploegen deden dit vaker.

O PSV had in de acht Eredivisieduels in 2018 minder balbezit (48,5%) dan Willem II (48,6%), de ploeg van Cocu ondernam echter meer dan het dubbele aantal schoten op doel (62, enkel AZ meer) dan de Tilburgers in deze periode.

O Luuk de Jong (6 goals, 3 assists) was in 2018 bij meer Eredivisiedoelpunten betrokken dan elke andere speler.

O Marco van Ginkel zorgde in zijn laatste vier Eredivisieduels met Willem II voor vijf goals en twee assists en scoorde in de Eredivisie alleen tegen AZ (6) vaker dan tegen de Tilburgers (5).