United biedt basisklant Barcelona 9 miljoen per jaar

Pini Zahavi wil Robert Lewandowski laten transfereren naar Paris Saint-Germain, dat geïnteresseerd is. De spits van Bayern München, die op de radar staat van Real Madrid, ziet de stap naar de Franse topclub zitten. (Paris United)

Kenneth Omeruo is gewild door Spartak Moskou en Zenit Sint-Petersburg. De zaakwaarnemer van de verdediger van Kasimpase, die wordt gehuurd van Chelsea, gaat komende zomer verder onderhandelen. (Championat)

De Franse verdediger is voor zestig miljoen euro af te halen bij Barcelona en kan negen miljoen euro per jaar gaan verdienen.

AS Roma heeft Alisson Becker een contractverlenging aangeboden met een ontsnappingsclausule van negentig miljoen euro. Als de doelman weigert, wordt hij voor minimaal vijftig miljoen euro verkocht. (Diverse Italiaanse media)