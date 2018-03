AS Monaco doet goede zaken in strijd om tweede plaats

In de strijd om de tweede plaats in de Franse Ligue 1 heeft AS Monaco vrijdag drie belangrijke punten gepakt tegen Strasbourg, de nummer vijftien van de Franse competitie. In Stade de la Meinau won de ploeg van Leonardo Jardim met 1-3. Alle doelpunten vielen voor rust.

Monaco is in 2018 nog ongeslagen in de Ligue 1 en ook vrijdagavond boekte de topclub een overwinning. De bezoekers zaten al vroeg op rozen, want na vijf minuten was het Stevan Jovetic die een voorzet vanaf de rechterflank van Djibril Sibidé van dichtbij tegen de touwen kopte. Een kwartier later deed Strasbourg iets terug. De bal belandde voor de voeten van Stephane Bahoken. De aanvaller van de thuisploeg liet Monaco-doelman Danijel Subasic kansloos.

Nog voor rust stelde Monaco orde op zaken. Twee minuten na de gelijkmaker schoot Rony Lopes raak vanuit de draai, na goed voorbereidend werk van Jovetic. De bezoekers hadden de wedstrijd onder controle en wisten het krachtsverschil om te zetten in nog een doelpunt. Vijf minuten voor rust dook Fabinho op in het strafschopgebied en hij haalde verwoestend uit: 1-3. Na rust kwam de voorsprong niet meer in gevaar voor Monaco en kan het team van Jardim met drie punten in de tas terug naar huis.