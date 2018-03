Solo vanaf veertig meter is De Jong en consorten te machtig

Schalke 04 heeft zeer goede zaken gedaan in de top van de Bundesliga. Die Königsblauen waren vrijdagavond met minimaal verschil te sterk voor FSV Mainz 05 (0-1) en verstevigden daarmee hun tweede plaats in de Duitse competitie. Het verschil met Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt bedraagt nu vier punten, al komen die teams later dit weekeinde nog in actie.

Een schitterend doelpunt van Daniel Caligiuri maakte het verschil in de Opel Arena. De aanvallende middenvelder werd tien minuten na rust op een meter of veertig van het doel van Mainz aangespeeld door Nabil Bentaleb, waarna hij aanzette voor een individuele actie. Caligiuri ging daarna drie man voorbij en legde de bal vervolgens op fraaie wijze in de verre hoek.

Het doelpunt kwam precies op het juiste moment voor Schalke, want de ploeg van Domenico Tedesco had het lang lastig met Mainz, waar Nigel de Jong als basisspeler voor het eerst sinds 10 februari weer in actie kwam. Schalke werd in de slotfase ver achteruitgedrukt, maar hield uiteindelijk stand en boekte zo zijn vierde competitiezege op rij. Mainz incasseerde op zijn beurt na één overwinning en twee gelijke spelen weer eens een nederlaag in de Bundesliga en blijft zodoende zestiende staan.