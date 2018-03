Jong Ajax verliest koppositie; derde periode volledig op zijn kop

Jong Ajax is zijn koppositie in de Jupiler League kwijt. Het team van Michael Reiziger ging vrijdagavond op eigen veld verrassend onderuit tegen laagvlieger Go Ahead Eagles en weet zich daardoor op de ranglijst gepasseerd door NEC, dat gelijktijdig een simpele overwinning boekte. FC Emmen liet op zijn beurt een uitgelezen mogelijkheid liggen om de derde periodetitel te winnen en is zijn koppositie in de derde periode nu met nog één speelronde voor de boeg kwijt aan FC Dordrecht.

Jong Ajax - Go Ahead Eagles 0-2

Na een overtreding op Dennis Johnsen kreeg Zian Flemming vanaf de strafschopstip een uitgelezen mogelijkheid om Jong Ajax na een half uur spelen aan de leiding te brengen. Zijn poging van elf meter werd echter uit het doel gehaald door Sonny Stevens. Ajax, met onder anderen de weer fitte Nick Viergever in de basiself, had het daarna lastig met de kwakkelende Deventenaren en moest na een uur spelen zelfs in de achtervolging. Rick Ketting kopte bij de eerste paal raak na een hoekschop van Stefano Beltrame. Patrick Maneschijn was in de slotfase dicht bij de 0-2, maar hij schoot oog in oog met Stan van Bladeren naast. De 0-2 kwam er echter alsnog: Azor Matusiwa werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd, waarna Pieter Langedijk de strafschop benutte.

NEC - FC Volendam 3-0

Een briljante vrije trap van Arnaut Groeneveld vormde het hoogtepunt in de eerste helft. De 21-jarige aanvaller mocht na een klein half uur op een meter of 25 aanleggen voor een vrije trap en verraste doelman Hobie Verhulst vervolgens door in één keer op doel te schieten: 1-0. NEC had weinig te duchten van Volendam en sloeg op slag van rust via Frank Sturing ook nog voor een tweede maal toe in de eerste helft. Na de onderbreking gooide Guus Joppen de wedstrijd met het hoofd op slot na een voorzet van Groeneveld.

FC Emmen - Jong AZ 0-2

Emmen had een kleine kans om de periodetitel veilig te stellen, maar het was daarvoor wel afhankelijk van puntverlies van de concurrentie. Het team van Dick Lukkien had zelf echter ook de grootse moeite met de beloften van AZ. De eerste helft leverde geen doelpunten op, al had Emmen wel de pech dat een poging van Alexander Bannink de onderkant van de lat trof. Na de onderbreking maakte de thuisploeg jacht op de openingstreffer. Doordat periodeconcurrenten De Graafschap, Telstar en FC Volendam gelijktijdig op achterstand stonden in hun wedstrijden, had Emmen aan een doelpunt genoeg om de periodetitel veilig te stellen. Zo ver kwam het echter niet. Sterker nog: AZ ging er in de slotfase zelfs nog met de zege vandoor doordat een schot van Jamie Jacobs via verdediger Gersom Klok binnenviel en Jelle Duin een strafschop benutte.

FC Eindhoven – Fortuna Sittard 1-3

In de jacht op de landstitel en de koppositie heeft Fortuna Sittard vrijdagavond geen fout gemaakt op bezoek bij FC Eindhoven. Via Djibril Dianessy kwamen de bezoekers uit Sittard na dik een halfuur spelen op 0-1. Eindhoven stond toen met tien man op het veld, daar Abdelmalek El Hasnaoui werd behandeld aan een blessure. In de tweede helft werd de voorsprong verdubbeld via Todd Cantwell op aangeven van Lisandro Semedo. Dorian Kortstam deed een kwartier voor tijd nog wat terug namens Eindhoven. De eindstand werd daarna bepaald op 1-3 door Stefan Askovski.

De Graafschap - FC Dordrecht 0-1

Dordrecht is na zes overwinningen in de laatste acht wedstrijden weggekomen uit de onderste regionen van de Jupiler League en de ploeg van Gérard de Nooijer bood ook De Graafschap prima tegenstand op De Vijverberg. Toch was de grootste kans in een doelpuntloze eerste helft voor de thuisploeg: Mark Diemers trof al na drie minuten voetballen de paal. Dordrecht verweerde zich ook na de onderbreking kranig en kwam na een uur voetballen zelfs op voorsprong. Denis Mahmudov benutte een strafschop na een overtreding van doelman Filip Bednarek. Dordrecht greep daarmee de macht in de derde periode en kan de periodetitel maandagavond op eigen veld tegen RKC Waalwijk definitief winnen.

Telstar - Helmond Sport 2-3

De thuisploeg ontsnapte op eigen veld na een kwartier aan een achterstand, nadat Jordy Thomassen uit een lastige hoek de paal trof namens de bezoekers. Die mogelijkheid leek Telstar wakker te schudden, want Melvin Platje bracht niet veel later na een lange pass van Frank Korpershoek de 1-0 op het scorebord. Helmond herpakte zich na rust echter goed: Thomassen schoot eerst een vrije trap binnen en zorgde op het uur ook voor de 1-2, door na een lange bal doelman Rody de Boer te omspelen en vervolgens eenvoudig te scoren. Telstar weigerde zich echter neer te leggen bij een nederlaag en kwam een kwartier voor tijd via Platje weer langszij. Genoeg voor een punt was het echter niet, want Ron Janzen kopte daarna nog de 2-3 binnen.

RKC Waalwijk - Jong PSV 3-2

De Eindhovense beloften beleefden een droomstart in het Mandemakers Stadion. Ramon Pascal Lundqvist legde de bal na een kwartier voetballen met veel gevoel neer bij de tweede paal, waar Nikolai Laursen vervolgens van dichtbij de 0-1 kon binnenlopen. PSV had weinig te duchten van de thuisploeg, maar moest op het uur wel plots te gelijkmaker incasseren doe toedoen van Johan Voskamp. Lang kon RKC echter niet genieten van de gelijke stand, want Laursen bezorgde PSV met een intikker vrijwel onmiddellijk weer een nieuwe voorsprong. RKC toonde echter karakter en trok de wedstrijd dankzij doelpunten van Mohammed Mezghrani en opnieuw Voskamp (schitterend hakje) uiteindelijk toch nog naar zich toe.

MVV Maastricht - Jong FC Utrecht 3-1

MVV had voor eigen publiek wat goed te maken, nadat het maandag met 3-0 onderuitging op bezoek bij streekgenoot Fortuna Sittard. De thuisploeg schoot sterk uit de startblokken en wist na 23 minuten de score te openen. Kelechi Nwakali vond van een meter of twintig de verre hoek. De huurling van Arsenal speelde sowieso een goede wedstrijd en maakte vlak na de rust zijn tweede doelpunt van de avond. Met een verwoestende uithaal vond hij de bovenhoek. Nick Venema zorgde daarna nog voor de aansluitingstreffer, maar door een doelpunt van Atilla Yildirim herstelde MVV zijn voordelige marge van twee weer in ere.