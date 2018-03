Vloekende Ould-Chikh van training gestuurd: ‘Dan moet je optreden’

Bilal Ould-Chikh is vrijdag door Jean-Paul de Jong van de training van FC Utrecht gestuurd. De twintigjarige buitenspeler liep vloekend over het veld, waarna er enige ophef ontstond. Wat er precies aan de hand was is onduidelijk. De Jong bevestigt dat Ould-Chikh is weggestuurd en laat in het midden of de bankzitter gestraft wordt.

“Waar mensen op trainingen werken komen emoties boven. Als dat over een grens gaat, moet je optreden. Dat heb ik gedaan”, laat De Jong desgevraagd weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. De trainer wilde niet zeggen of Ould-Chikh een straf boven het hoofd hangt. “Ik heb hem naar binnen gestuurd, zodat de emotie van het veld was en het niet verder ging. Zodat we verder konden trainen. Vervolgens gaan we daar met de betreffende speler over praten en kijken we wat het vervolg is.”

Ould-Chikh maakte een jaar geleden de overstap van Benfica naar FC Utrecht. In Lissabon was de talentvolle buitenspeler op een zijspoor geraakt en in Utrecht hoopte hij zijn carrière nieuw leven in te blazen. Voorlopig is dat nog niet gelukt, want bij de Eredivisie-club moet hij vooralsnog genoegen nemen met een bijrol. In het eerste elftal kwam hij in de competitie dit seizoen niet verder dan 42 speelminuten.