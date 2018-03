Van Bronckhorst: ‘Of Van Persie niet de aangewezen man is? Nee’

Op bezoek bij NAC Breda kwam Robin van Persie vorige week zaterdag bij een 2-1 achterstand binnen de lijnen bij Feyenoord. Vlak na zijn invalbeurt kregen de Rotterdammers een vrije trap op een kansrijke positie. De invaller liet het buitenkansje over aan Tonny Vilhena. Oud-spits Pierre van Hooijdonk vroeg zich na de wedstrijd hardop af waarom Van Persie de vrije trap zelf niet nam. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst was dat besluit niet meer dan logisch.

“Discussie? Die is er volgens mij niet geweest. In de praatprogramma’s? Je zegt het goed. Of Van Persie niet de aangewezen man is met zijn traptechniek en zijn verleden als vrije trappennemer? Nee. Waarom niet? Dat bepalen ze onderling”, aldus Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ze oefenen er vaak op, uiteindelijk maken ze onderling uit wie de bal neemt. Er is geen discussie geweest, wel overleg.”

De 23-jarige Vilhena was dit seizoen al acht keer trefzeker in de Eredivisie, maar maakt zijn doelpunten vrijwel nooit vanuit een vrije trap. “Ik begrijp dat het misschien vragen oplevert, maar je moet het Robin of Tonny vragen. Het is niet zo dat ze vechten om een bal en dat Tonny dan Robin wegstuurt. Dat gebeurt allemaal in overleg. Nee, ik bepaal dat niet. Alleen bij strafschoppen wijs ik iemand aan.”

Aanstaande zondag neemt Feyenoord op het op tegen AZ. Het is onzeker of Van Persie aan de aftrap kan verschijnen. De aanvaller had deze week last van een ontstoken teen en moest derhalve een aantal trainingen aan zich voorbij laten gaan. "Ik hoop dat hij zondag geen last meer heeft van die teen. Hij heeft vandaag nog niet volledig meegetraind, maar ik verwacht dat hij zaterdag weer aansluit," aldus Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie.