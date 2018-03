Elia kan beschamende nederlaag ondanks assist niet voorkomen

Istanbul Basaksehir heeft vrijdagavond een gevoelige nederlaag geleden. De nummer twee van de Süper Lig ging met 4-1 onderuit op bezoek bij laagvlieger Alanyaspor en kan later dit weekeinde op een achterstand van drie punten gezet worden door koploper Galatasaray, dat zondag op eigen veld Konyaspor ontvangt.

Het werd een avond om snel te vergeten voor Basaksehir, dat met zeven punten uit de laatste drie competitieduels nochtans bezig was aan een prima reeks. Het elftal van Abdullah Avci, die in zijn basiself opnieuw geen plek overhad voor Eljero Elia, speelde een matige wedstrijd en kwam na ruim een half uur voetballen op achterstand. Júnior Fernándes ging eenvoudig voorbij Joseph Attamah en schoot vervolgens raak in de verre hoek.

In de tweede helft werd het alleen maar erger voor de kampioenskandidaat. Efecan Karaca zorgde in de 66e minuut van dichtbij voor de 2-0, alvorens Alexandru Epureanu met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld werd gestuurd. Emre Akbaba gooide het duel tien minuten voor tijd vervolgens op slot, waarna Riad Bajic op aangeven van de ingebrachte Elia wat terugdeed namens Basaksehir.

Het slotakkoord werd echter verzorgd door uitblinker Fernándes. De Chileen ging na een lange bal fraai voorbij doelman Volkan Babacan en legde de bal daarna eenvoudig in een leeg doel. Doordat Akbaba in de slotminuut ook zijn tweede gele kaart van de avond ontving, eindigde ook de thuisploeg het duel uiteindelijk met tien man.