Kluivert trots op voorselectie: ‘Ik sta niet voor niets op die lijst’

Justin Kluivert kreeg woensdag te horen dat hij door bondscoach Ronald Koeman is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Het is niet zeker dat de Ajacied bij de definitieve selectie zit, want die wordt op vrijdag 16 maart bekend. Kluivert vindt het in ieder geval al mooi dat hij bij de voorselectie zit en ziet dat als een beloning voor zijn harde werk bij Ajax.

“Dit is lekker. Als jonge jongen kijk je hier naar uit natuurlijk”, zegt Kluivert in gesprek met AT5. “Ik sta niet voor niets op die lijst. Dat heb ik te danken aan mijn familie en vrienden en degenen die er voor me zijn geweest al die tijd. En dat voelt wel goed. Ik ben van plan om heel veel jaren in het Nederlands elftal spelen en dat begint nu. Ik wil er iets moois van maken.”

"Of ik het verdiend heb? Misschien als je kijkt naar de laatste wedstrijden wat minder, maar in het verleden heb ik mij al bewezen", aldus de achttienjarige aanvaller, die de laatste weken in een mindere vorm steekt. Kluivert kijkt kritisch naar zijn eigen prestaties en werkt hard om terug op zijn niveau van een aantal maanden geleden te komen. “Deze week ben ik heel veel gaan afwerken en dat doen ook andere jongens. Dat helpt me wel. Je moet gewoon reflecteren wat je verkeerd hebt gedaan en daarvoor oplossingen zoeken.”