Sneijder breidt imposante reeks uit en is nieuwe topscorer Al Gharafa

Wesley Sneijder is bezig aan een sterke reeks in de Qatar Stars League. De voormalig Oranje-international, die afgelopen week een punt zette achter zijn interlandloopbaan, maakte in zijn laatste twee competitiewedstrijden voor Al Gharafa vier doelpunten en was vrijdagavond in het uitduel bij Al Sailiya (0-3) opnieuw goed voor een dubbelslag.

Sneijder opende na 25 minuten voetballen de score, al werd de middenvelder daarbij wel geholpen door de doelman van Al Sailiya. Hassan Dicko ging na een lange bal op kolderieke wijze onder de bal door, waarna Sneijder het leder eenvoudig in een leeg doel kon schuiven. Nadat Mehdi Taremi op slag van rust op aangeven van Sneijder voor de 0-2 tekende, speelde Al Gharafa een gewonnen wedstrijd.

Het team van Bülent Uygun kende een zorgeloze tweede helft en sloeg in de slotminuut via opnieuw Sneijder voor een derde maal toe. De 33-jarige Nederlander schoot van een meter of twintig beheerst raak in de verre hoek en bepaalde zo de eindstand. Sneijder heeft nu in negen competitieoptredens acht doelpunten gemaakt en is daarmee clubtopscorer. Al Gharafa is door de zege opgeklommen naar een vierde plaats.