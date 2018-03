Pochettino: ‘Ik zag hoe Juventus de arbiter in de pauze onder druk zette’

Mauricio Pochettino denkt dat Tottenham Hotspur nog veel kan leren van Juventus. De trainer van the Spurs blikte vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie terug op de uitschakeling in de Champions League: dinsdag was Juventus op Wembley met 1-2 te sterk. Pochettino zag dat Juventus er alles aan deed om aan het langste eind te trekken.

Volgens de Argentijn probeerden de bezoekers invloed uit te oefenen op scheidsrechter Szymon Marciniak. "Voor de wedstrijd was het Agnelli (eigenaar, red.). Na de wedstrijd waren het Agnelli en Marotta (directeur, red.). Ik zag hoe ze de scheidsrechter in de pauze onder druk hebben gezet", vertelt Pochettino tijdens het wekelijkse perspraatje. "Kleine details kunnen zwaar meewegen in zulke wedstrijden. Ik denk dat zulke details Tottenham kunnen helpen om te bereiken wat we willen bereiken."

Bepaalde toernooien vereisen 'iets anders' om succesvol te zijn, geeft de oefenmeester aan. Juventus is zich daar volgens Pochettino beter van bewust. "Dat zijn specialisten. Ze hebben de gewoonte om te winnen en de gewoonte om druk op de scheidsrechter te zetten", citeert The Telegraph. "Voor ons is het een enorme les om niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld met de wedstrijd bezig te zijn. Als je wilt winnen, heb je de hulp van iedereen nodig."

"De eigenaar van Juventus bleef voor en tijdens de wedstrijd in de catacomben. Tegen zo'n club speel je twee wedstrijden: een op het veld en een erbuiten", vervolgt Pochettino. "Als je enkel kijkt naar de statistieken over twee wedstrijden gemeten, was Tottenham duidelijk de betere ploeg. Maar in het voetbal gaat het niet alleen maar om schoten, balbezit of de vraag wie beter speelt." Zondag gaat de huidige nummer vier van Engeland op bezoek bij Bournemouth.