Feyenoord lijkt kansloos: ‘Ik zie mezelf niet gauw terugkeren in Nederland’

Michel Vorm heeft geen plannen om terug te keren in de Eredivisie. De doelman speelt weliswaar tweede viool bij Tottenham Hotspur, maar voelt zich in Engeland op zijn plek. Vorm werd in januari nog in verband gebracht met Feyenoord. De Rotterdammers zouden in de vijftienvoudig Oranje-international een goede concurrent zien voor Brad Jones, komend seizoen.

Vorm beschikt over een aflopend contract in Londen. Hoewel hij nog niet weet waar hij komend seizoen speelt, gaat de voorkeur van de 34-jarige sluitpost uit naar het buitenland. "Dit is mijn zevende seizoen in het buitenland en ik zie mezelf niet zo snel terugkeren naar Nederland. Het voetbal hier trekt mij het meest aan", verklaart hij voor de camera van FC Utrecht TV.

Zijn gezinssituatie speelt eveneens mee. "Mijn kinderen gaan hier naar school en hebben hier hun vriendjes en vriendinnetjes. Mijn vrouw heeft hier ook haar bezigheden. Dat zijn dingen die heel bepalend zijn", legt Vorm uit. "Zoals het er nu voorstaat, zou ik ervoor kiezen om zolang mogelijk in het buitenland te blijven."

Wel bewaart Vorm warme gevoelens aan zijn tijd in Nederland. Hij speelde vijf seizoenen lang in het eerste van FC Utrecht en merkt dat die club hem nog niet is vergeten. "Als ik in Nederland ben, merk je wat je betekent voor mensen en hoe ze naar je kijken. Ik was onlangs in het stadion van Utrecht om wat mensen te begroeten die er nog steeds werken. Dat gevoel blijft bijzonder, zeker als je een jongen uit de omgeving bent."