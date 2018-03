Mourinho haalt uit naar ‘mislukte managers’: ‘Soms zie ik het, soms niet’

José Mourinho weet zijn ploeg geen oogstrelend voetbal te laten spelen dit seizoen en dat zorgt voor de nodige kritiek. Oud-voetballer Gary Neville bekritiseerde onlangs het spel van Manchester United, waarbij ook Paul Pogba het moest ontgelden. Mourinho neemt het op voor de middenvelder en haalt uit naar de oud-international van Engeland.

Neville is dit seizoen niet te spreken over het vertoonde spel van the Red Devils en heeft dat meerdere malen kenbaar gemaakt in zijn analyses op de televisie. Ook hekelde hij het gedrag van Pogba, die niet serieus genoeg zou zijn: "Het lijkt of hij helemaal niet serieus is, alsof alles voor hem een grap is. Het is niet zo raar dat Mourinho hem afgelopen weken een aantal keer heeft gepasseerd."

Ook zei Neville dat het huidige United 'het meest inefficiënte United' is dat hij ooit heeft gezien, 'een collectie individuen' is in plaats van een ploeg. Mourinho is niet gediend van de woorden van Neville en sneert naar de voormalig trainer van Valencia. "Sommige gasten met een mening konden hun eigen problemen niet oplossen toen ze een manager waren, dus geven ze meningen alsof ze oplossingen voor alles hebben."

"Ze zitten in een positie waar ze meningen kunnen geven over van alles. Soms lees ik het en zie ik het, soms niet. Deze week was ik meer gefocust op het genieten van het voetbal in de Champions League en de Europa League en en op het voorbereiden van de wedstrijd (zaterdag tegen Liverpool, red.) dan dat ik gefocust was op de meningen van anderen”, wordt de Portugees geciteerd door Goal.