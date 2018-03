Transfer van 400 miljoen lonkt: ‘Ik dacht toen dat dat krankzinnig was’

Neymar sloot zich afgelopen zomer voor een bedrag van 222 miljoen euro aan bij Paris Saint-Germain, maar de geruchten doen reeds de ronde dat de geblesseerde Braziliaan uit is op een vertrek uit de Franse hoofdstad. Neymar wordt in verband gebracht met een uitgaande transfer van 400 miljoen euro en Zinédine Zidane zou niet verrast zijn als een dergelijk bedrag wordt betaald.

De recordaankoop van PSG zou spijt hebben van zijn vertrek bij Barcelona en weer terug willen keren naar LaLiga, waarbij ook Real Madrid interesse zou hebben. Zidane ziet het wel gebeuren dat de aanvaller voor 400 miljoen euro PSG gaat verlaten. "Nou, ik ga niet over een speler praten die niet van mij is. Ze betaalden 222 miljoen euro voor Neymar, toch? Het is wat het is."

"Toen Real mij kocht (in 2001 van Juventus, red.), was het voor 72 miljoen euro of iets in die richting. Ik dacht toen dat dat krankzinnig was. En tien jaar later zijn er bedragen die veel, heel veel hoger liggen. Waarschijnlijk zal er over een paar jaar het bedrag van 400 miljoen euro voorkomen. Of misschien nog wel eerder", wordt de trainer van de Koninklijke geciteerd door onder meer Goal.

Gevraagd of Neymar zou passen bij Real Madrid, antwoordt Zidane: "Ja, hij zou passen bij iedere club in de wereld. Omdat hij erg goed is. Net als veel andere spelers", benadrukt de oefenmeester, die afgelopen dinsdag met zijn club PSG uitschakelde in de Champions League door tweemaal te zegevieren. Zodoende lonkt een derde Champions League-winst op rij voor Real.

Zidane zegt echter nog niet te willen nadenken over het winnen van het miljardenbal. "Ik focus me nu alleen op de wedstrijd van zaterdag (tegen Eibar, red.). In april hebben we weer tijd om vooruit te kijken en ons te focussen op de Champions League. We genieten van de Champions League, zijn gefocust en gaan ons honderd procent geven gedurende het restant van het toernooi."