Stagiair van Ajax laat zich gelden: ‘Lassina wordt een sensatie’

De verwachtingen omtrent Lassina Traoré zijn hoog bij Ajax. De zeventienjarige aanvaller van Ajax Cape Town is sinds eind februari op proef in Amsterdam en heeft de potentie om het eerste elftal te halen, zei Erik ten Hag eerder deze week. Ook Hans Vonk, hoofd jeugdopleiding van Ajax Cape Town, voorspelt een mooie samenwerking.

"Lassina wordt een sensatie", voorspelt Vonk, die de jongeling begeleidt tijdens diens proefperiode in Amsterdam, in gesprek met Ajax TV. Vonk nam ook Zaakir Allie mee naar Amsterdam voor een stage, maar zijn kansen lijken kleiner. "Voor Zaakir denk ik niet dat er een traject is in Amsterdam", geeft hij toe.

Traoré zelf noemt Ajax een 'grote club' en merkt dat het niveau veel hoger ligt dan bij Ajax Cape Town. "Dat is top", stelt hij. Traoré neemt een voorbeeld aan landgenoten als Thulani Serero en Steven Pienaar, die ook voor Ajax Cape Town in actie kwamen. "Zij hebben goed gespeeld bij Ajax. Ik hoop hetzelfde te bereiken en misschien wel meer. Ik wil bij Ajax in het eerste team spelen en ik wil, als het lukt, de Champions League en de Eredivisie winnen met Ajax."

