Vidic ‘schuldig’ aan stagnatie United-defensie: ‘Dat heeft ze niet geholpen’

Nemanja Vidic vormde jarenlang een ijzersterk duo met Rio Ferdinand in de verdediging van Manchester United. Tegenwoordig schuttert de defensie van the Red Devils bij tijd en wijle en de Serviër is van mening dat de ontwikkeling van Chris Smalling en Phil Jones is gestagneerd toen beide routiniers in 2011 lange tijd geblesseerd waren.

Smalling en Jones, 28 en 26 jaar, zijn door Sir Alex Ferguson in 2010 en 2011 naar Old Trafford gehaald met de bedoeling dat het duo op de lange termijn Vidic en Ferdinand ging vervangen. De twee oude rotten zouden de twee jongelingen inwerken, maar door kwetsuren kwamen Smalling en Jones er alleen voor te staan, zo redeneert de oud-verdediger, die zichzelf als 'schuldige' aanwijst.

"Dat hielp ze niet, want ze hadden geen ervaren speler die ze konden bevragen of aan wie ze zich konden optrekken als ze speelden", zegt Vidic in gesprek met ESPN. "Maar het gaat niet alleen om het samenspelen met een ervaren speler. Als Phil Jones 24 jaar is en speelt naast iemand van 34 jaar, zal de speler van 34 jaar zijn hersenen meer gebruiken dan de 24-jarige."

"Om beter te worden, moet hij geënthousiasmeerd worden en zich lekker in zijn vel voelen. Als je dat geloof verliest en denkt: moet ik hier wel zijn, of toch daar, of moet ik toch hier staan… Dan is het moeilijk spelen. Dat heeft ze niet geholpen. Ook al doen ze iets slecht, kan je zeggen: 'Oké, hij is 24 jaar, maar waar was ik om hem te helpen?'", besluit Vidic.