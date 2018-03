Ten Hag in de bres voor bekritiseerde pupil: ‘Het is opportunisme ten top’

David Neres begon uitstekend aan het huidige seizoen en was voor Ajax belangrijk met zijn goals en assists, maar na de winterstop wil het niet meer vlotten bij de Braziliaan, die in de laatste negen competitieduels slechts een keer heeft gescoord. Erik ten Hag blijft echter vertrouwen houden in zijn pupil, ondanks kritiek van de buitenwacht.

"De statistieken van Neres ken ik overigens niet, volgens mij creëert hij heel veel kansen", zegt de trainer van Ajax vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met sc Heerenveen, geciteerd door onder meer Ajax Showtime. "De afgelopen periode creëerde hij elke wedstrijd een kans voor zichzelf of hij bracht een ander in de positie om te scoren."

Ten Hag erkent dat Neres momenteel in een fase zit waarin hij zelf niet tot scoren komt. "Neres gaf tegen PEC Zwolle nog de beslissende pass op Huntelaar. Dat is twee duels geleden. Het gaat heel snel van links naar rechts, het is opportunisme ten top om zo'n vaststelling te maken", aldus Ten Hag, die Neres veel vrijheid gunt: "Hij mag ruimtes zoeken waar hij gevaarlijk kan worden."

De 21-jarige buitenspeler kwam in januari 2017 naar Amsterdam, nadat Ajax ongeveer twaalf miljoen euro betaalde aan São Paulo. Sindsdien kwam de Braziliaan tot 41 wedstrijden voor de Eredivisionist, waarin hij 12 keer heeft gescoord en 15 keer een medespeler in stelling heeft gebracht. Het contract van Neres in de Johan Cruijff ArenA loopt medio 2021 af.