Aanwinst ontbreekt opnieuw bij PSV: ‘Concurrentie is er altijd’

PSV gaat zaterdagavond op bezoek bij Willem II, maar kan niet beschikken over Maximiliano Romero. De negentienjarige aanvaller is nog niet fit, zei Phillip Cocu vrijdag op de persconferentie. De trainer verwacht wel dat de Argentijn dit seizoen zijn debuut gaat maken in het eerste elftal van de Eindhovenaren.

“Er breekt een belangrijke periode aan na de internationale break. Dan moet hij zich gaan aansluiten bij het team”, aldus Cocu, die eraan toevoegt dat de van Vélez Sarsfield overgekomen Romero zich wel zal moeten bewijzen. “Concurrentie is er altijd en hij moet laten zien dat hij hoort te spelen”, zo wordt de coach geciteerd door Omroep Brabant.

PSV leed op 10 december voor het laatst een nederlaag in competitieverband (Ajax, 3-0) en treedt Willem II dan ook met vertrouwen tegemoet. Cocu waakt echter voor onderschatting: “'We moeten niet gaan denken dat we op tachtig procent kunnen winnen, daar hebben we de kwaliteiten niet voor (…) Wij moeten ons voorbereiden op meerdere scenario's van de speelwijze van Willem II.”

Dat de sfeer bij PSV goed is, dat vind Cocu ‘wel logisch’: “Als je in de positie staat waarin wij nu staan is er natuurlijk een bepaalde rust. Maar bij een topclub is er natuurlijk zelden echt rust. Er is altijd druk, concurrentie en een bepaald verwachtingspatroon van de buitenwacht. Daar moet je mee om kunnen gaan.” PSV heeft tien punten meer dan Ajax en de Eredivisie telt nog acht speelronden.