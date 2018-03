PSG gefileerd aan de hand van Nederlandse legendes: ‘Neymar is geen project!’

Paris Saint-Germain werd afgelopen dinsdag uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid, waardoor les Parisiens minimaal nog een jaar moeten wachten om de felbegeerde prijs te winnen. Arrigo Sacchi begrijpt de werkwijze van PSG niet en wijst naar zijn samenwerking met Nederlandse voetballegendes Marco van Basten en Ruud Gullit.

"Een speler, ongeacht hoe sterk, is geen project", zegt de Italiaanse trainer, die met AC Milan twee keer de Europa Cup won, in gesprek met L’Équipe. "Neymar is geen project! Milan won in 1988 de Serie A met Marco van Basten, die net had getekend en slechts drie hele competitiewedstrijden speelde uit dertig duels. Als Van Basten ons project was geweest, hadden we niets gewonnen."

"We wonnen de Europa Cup met Ruud Gullit in het seizoen 1989/90 en weet je hoeveel wedstrijden hij heeft gespeeld? Eén uit negen! We versloegen Barcelona in de Europese Supercup zonder Franco Baresi, Carlo Ancelotti en Gullit. Muziek zonder een score is niet mogelijk. Bertolt Brecht (componist en regisseur, red.) zei dat zelfs de grootste acteurs een regisseur nodig hebben om zichzelf optimaal te kunnen uiten."

Sacchi vindt het onbegrijpelijk dat PSG afgelopen zomer 222 miljoen euro spendeerde aan Neymar en 180 miljoen euro moet betalen voor Kylian Mbappé. "Met wat ze gespendeerd hebben, zullen les Parisiens pas presteren als ze een complete organisatie hebben neergezet. Dan pas zullen ze stappen maken”, besluit de 71-jarige oefenmeester.