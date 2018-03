Opvolger van Gareth Bale komt uit Lyon

Chelsea heeft een opvallende kandidaat in gedachten om Antonio Conte eventueel op te volgen volgend seizoen. De naam van Slavisa Jokanovic, momenteel trainer van Fulham, zingt nadrukkelijk rond op Stamford Bridge. (Daily Mail)

Scouts van AC Milan waren donderdagavond aanwezig bij de wedstrijd tussen RB Leipzig en Zenit. Doel van het bezoek was Dayot Upamecano, die overigens ook in de belangstelling staat van onder meer Barcelona en Paris Saint-Germain. (MilanNews)

Zijn plaats in het elftal vanmoet worden opgevuld door Nabil Fekir.

Nu Simon Mignolet bankzitter is bij Liverpool, wil hij graag vertrekken. Napoli en Borussia Dortmund zijn de belangrijkste gegadigden om de Belgische doelman op te halen in Engeland. (Dernière Heure)